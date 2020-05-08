8 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika
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8 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Ryan Donk: Galatasaray ve Fatih Terim için yüzde 100'ümü veririmFenerbahçe'nin 20 yıllık saltanatına son veren gollerden birini atan Ryan Donk: "Takım halinde kazandık""Futbol ile ilgili en fazla özlediğim şey, harika taraftarımız önünde bu oyunu oynamak""Fatih Terim için endişelendim""8...

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Ryan Donk: Galatasaray ve Fatih Terim için yüzde 100'ümü veririm

Fenerbahçe'nin 20 yıllık saltanatına son veren gollerden birini atan Ryan Donk: "Takım halinde kazandık"

"Futbol ile ilgili en fazla özlediğim şey, harika taraftarımız önünde bu oyunu oynamak"

"Fatih Terim için endişelendim"

"8 finalimiz var"

"Fenerbahçe galibiyetini unutmayacağım"

"Saha içinde her zaman mücadele gücü yüksek bir oyuncu oldum"

"Oyunun kontrolünü daha fazla elimizde tutmayı başardık"

"Türkçe ile aram çok iyi"

"Türkçe konuşmak konusunda Muslera'yı geçemedim"

"Şampiyonluk unvanımızı korumak için biz de tüm gücümüzü kullanacağız"

"Futbolu Galatasaray'da bırakmak isterim"

Tolga Ciğerci, Bundesliga'ya dönüyor

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu yeni sezon için Wolfsburg ile her konuda anlaştı.

FUTBOLDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Takımların antrenmanları devam ediyor.

Fenerbahçe'nin antrenmanı havadan görüntülendi

ANADOLU EFES

11.00 Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, başantrenör Ergin Ataman ve takım kaptanı Doğuş Balbay, Zoom üzerinden basın mensuplarıyla buluşacak.


Fatih Terim, Galatasaray, Ryan Donk, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 09:40 Kaynak: DHA

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Son Dakika

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