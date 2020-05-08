8 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

Ryan Donk: Galatasaray ve Fatih Terim için yüzde 100'ümü veririmFenerbahçe'nin 20 yıllık saltanatına son veren gollerden birini atan Ryan Donk: "Takım halinde kazandık""Futbol ile ilgili en fazla özlediğim şey, harika taraftarımız önünde bu oyunu oynamak""Fatih Terim için endişelendim""8...

Ryan Donk: Galatasaray ve Fatih Terim için yüzde 100'ümü veririm Fenerbahçe'nin 20 yıllık saltanatına son veren gollerden birini atan Ryan Donk: "Takım halinde kazandık" " Futbol ile ilgili en fazla özlediğim şey, harika taraftarımız önünde bu oyunu oynamak" "Fatih Terim için endişelendim" "Fatih Terim için endişelendim" "8 finalimiz var" "8 finalimiz var" "Fenerbahçe galibiyetini unutmayacağım" "Fenerbahçe galibiyetini unutmayacağım" "Saha içinde her zaman mücadele gücü yüksek bir oyuncu oldum" "Saha içinde her zaman mücadele gücü yüksek bir oyuncu oldum" "Oyunun kontrolünü daha fazla elimizde tutmayı başardık" "Oyunun kontrolünü daha fazla elimizde tutmayı başardık" "Türkçe ile aram çok iyi" "Türkçe ile aram çok iyi" "Türkçe konuşmak konusunda Muslera'yı geçemedim" "Türkçe konuşmak konusunda Muslera'yı geçemedim" "Şampiyonluk unvanımızı korumak için biz de tüm gücümüzü kullanacağız" "Şampiyonluk unvanımızı korumak için biz de tüm gücümüzü kullanacağız" "Futbolu Galatasaray'da bırakmak isterim" "Futbolu Galatasaray'da bırakmak isterim" Tolga Ciğerci, Bundesliga'ya dönüyor Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu yeni sezon için Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu yeni sezon için Wolfsburg ile her konuda anlaştı. FUTBOLDA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR Takımların antrenmanları devam ediyor. Takımların antrenmanları devam ediyor. Fenerbahçe'nin antrenmanı havadan görüntülendi Fenerbahçe'nin antrenmanı havadan görüntülendi ANADOLU EFES 11.00 Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz, başantrenör Ergin Ataman ve takım kaptanı Doğuş Balbay, Zoom üzerinden basın mensuplarıyla buluşacak.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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