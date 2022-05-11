8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı - Son Dakika
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8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı

11.05.2022 19:22

8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyünde yaklaşık 8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen iki köpek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy Köyünde yaklaşık 8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen iki köpek İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Yazıköy Köyünde ormanlık alanda bulunan su kuyusuna iki köpek düştü. Köpeklerin sesini duyan vatandaşlar durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler gaz ölçümü yaptıkları yaklaşık 8 metre derinlikteki kuyuya kontrollü bir şekilde iniş yaptı. Kuyuda bulunan iki köpek halat yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Yiyecek ve su verilen köpekler tedavi edilmek üzere veteriner kliniğine teslim edildi.

8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı
8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı
8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı
8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı

YORUMLAR
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Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Safranbolu, Köpek, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 8 metre derinlikteki su kuyusuna düşen köpekler kurtarıldı - Son Dakika


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