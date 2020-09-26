8 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı - Son Dakika

8 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yol yapım inşaatında çalışan Abdülmelik Topkaya (23), 8 metre yüksekliğindeki iskeleden düşerek yaralandı.

8 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yol yapım inşaatında çalışan Abdülmelik Topkaya (23), 8 metre yüksekliğindeki iskeleden düşerek yaralandı.

Malkara Balabancık - Çimendere Mahallesi mevkiinde yapımı süren yol yapım inşaatında çalışan işçilerden Abdülmelik Topkaya, dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki iskeleden düşerek yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Topkaya, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen Topkaya, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.


8 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı
8 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı
8 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı

Devlet Hastanesi, Balabancık, Tekirdağ, Malkara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2020 16:02 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 8 metre yükseklikten düşen işçi yaralandı - Son Dakika

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