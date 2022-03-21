8 METREDEN DÜŞEN İNŞAAT USTASI, AĞIR YARALANDI - Son Dakika
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8 METREDEN DÜŞEN İNŞAAT USTASI, AĞIR YARALANDI

21.03.2022 14:05

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 8 metre yükseklikten beton zemine düşen inşaat ustası Sıddık Kutluay (43), ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 8 metre yükseklikten beton zemine düşen inşaat ustası Sıddık Kutluay (43), ağır yaralandı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde yapımı devam eden Kur'an kursu inşaatında meydana geldi. İnşaatın 3'üncü katı için tuğla dizen usta Sıddık Kutluay, dengesini kaybederek 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. İşçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kutluay, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kutluay'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Soruşturma başlatıldı.

8 METREDEN DÜŞEN İNŞAAT USTASI, AĞIR YARALANDI
8 METREDEN DÜŞEN İNŞAAT USTASI, AĞIR YARALANDI
8 METREDEN DÜŞEN İNŞAAT USTASI, AĞIR YARALANDI
8 METREDEN DÜŞEN İNŞAAT USTASI, AĞIR YARALANDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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