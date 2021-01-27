- 8 metrelik karda yol açma çalışması - Son Dakika

- 8 metrelik karda yol açma çalışması

27.01.2021 10:50

- 8 metrelik karda yol açma çalışması "Kar kaplanları", kar kalınlığının 8 metreye ulaştığı bölgelerde 15 metrelik mesafeyi bir saatte açabiliyor Muş'ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle kapanan yollarda çalışma yürüten "kar kaplanları", kar kalınlığının yer yer...

- 8 metrelik karda yol açma çalışması

"Kar kaplanları", kar kalınlığının 8 metreye ulaştığı bölgelerde 15 metrelik mesafeyi bir saatte açabiliyor

MUŞ - Muş'ta özellikle yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle kapanan yollarda çalışma yürüten "kar kaplanları", kar kalınlığının yer yer 8 metreye ulaştığı kısımlarda 15 metrelik bölümü bir saatte ancak açabiliyor.

Kentte bir hafta önce etkili olan kar yağışı ve tipi özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının ardından olumsuz hava koşulları nedeniyle Üçevler grup köy yolunda çalışma yürütemeyen "kar kaplanları", Şenyayla bölgesinden vatandaşlara alternatif ulaşım sağlamıştı. Hava şartlarının düzelmesi ile kapalı olan Derecik Vadisi'nde yeniden yol açma çalışması başlatan il özel idaresinin "kar kaplanları", kar kalınlığının yer yer 8 metreye kadar ulaştığı bölgelerde ilerlemekte güçlük yaşıyor. Tipi ve fırtına nedeniyle biriken kar kütlelerini aşmaya çalışan ekipler, iş makinelerinin boyunu aşan yerlerde 15 metrelik bölümü kar yoğunluğu nedeniyle bir saatte ancak açabiliyor.

Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte 16 Ocak 2021 tarihinden itibaren yaklaşık 10 günlük süre içerisinde etkili olan kar yağışı ve fırtına nedeniyle 352 köy yolunun kapandığını hatırlattı. Bu yollardan 215'inin ikinci bir kez yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle kapandığını belirten Yentür, "Bu yollarla ilgili çalışmalarımızın tamamını yapıp tüm yollarımızı ulaşıma açmış bulunmaktayız" dedi.

"İş makinelerimiz yer yer 7-8 metreye yükselen karda çalışmakta büyük güçlük çekmektedir"

Özellikle yüksek kesimlerde fırtına nedeniyle yer yer 7-8 metre yüksekliğe ulaşan kar nedeniyle iş makinelerinin çalışmakta büyük güçlük çektiğini ifade eden Yentür, "Üçevler grup köy yolundaki Ilıca, Derecik bölgesinde bir saatte yaklaşık 15 metre yol gidebiliyoruz. Bu özellikle karın az yağmış olduğu ovada bizlere çok büyük bir zorluk yaşatmasa da, yüksek yerlerdeki fırtınadan dolayı biriken kar kütleleri büyük zorluklar yaşatıyor. 64 iş makinemiz, 100 personelimizle kar mücadelesi veriyoruz. 7/24 esasına göre karla mücadele veren il özel idaremizin ekiplerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"7 bin 800 kilometre karla mücadele çalışması yapmış bulunmaktayız"

Yaklaşık 10 günlük süre içerisinde 7 bin 800 kilometre karla mücadele çalışması yaptıklarını kaydeden Yentür, "Etkili olan kar yağışı nedeniyle yaklaşık 760 birimimizde defaatle karla mücadele çalışması yapılmış. Bu 760 birimimizde 7 bin 800 kilometre karla mücadele çalışması yapmış bulunmaktayız. Bu çalışmalarımız yüksek bölgelerimizde devam ediyor. Özellikle Ilıca ve Derecik grup yolundaki yüksek rakımlı yerde fırtına nedeniyle hem görüş açımız hem de karın birikmesinden dolayı 7-8 metreye yükselen kar kütlelerini kaldırmak bize çok büyük zorluklar yaşatmaktadır. İki taraflı çalışmamızı başlattık. Vatandaşlarımıza uzun olan yoldan ulaşımı verdik, kısa olan Derecik Vadisi'ndeki yolun açılması için büyük bir ekiple çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz" diye konuştu.

Derecik bölgesinde yol açma çalışması yürüten ekip şefi Muhammed Yentür ise "3 gündür bu yolu açmaya çalışıyoruz. Tipi ve fırtınanın etkisiyle yaklaşık 8 metreye ulaşan kar boyu var. Şu anda burayı açmakta zorlanıyoruz" şeklinde konuştu.

- 8 metrelik karda yol açma çalışması
- 8 metrelik karda yol açma çalışması
- 8 metrelik karda yol açma çalışması
- 8 metrelik karda yol açma çalışması

Fırtına, Muş, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - 8 metrelik karda yol açma çalışması - Son Dakika


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