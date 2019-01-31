8 Metrelik Kunduz, Görenleri Şaşırttı
16 dakika önce
Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'ne içme suyu temin edilen hattın bakım onarımı esnasında hattan 8 metrelik ağaç kökü çıkarıldı.
Halk arasında kunduz diye tabir edilen ağaç kökü, görenleri şaşırttı.
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde içme suyu hatlarında bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ ekipleri, Gördes ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'ndeki cazibeli içme suyu hattının bakım onarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Vatandaşın suyun az aktığını bildirmesi üzerine hattı kontrol eden ekipler, su borularının içerisinden 8 metre uzunluğunda kunduz adı verilen ağaç kökü çıkardı. Suyun az akmasına sebep olan kunduzun, MASKİ ekipleri tarafından temizlenmesi sayesinde su akışı yeniden sağlıklı hale geldi.
"MASKİ sayesinde daha sağlıklı suyumuz oldu"
Kıran Mahalle Muhtarı Emin Altıntaş, "Mahallemizin içme suyunda kesinti yaşamaya başlamıştık. Bu sebeple cazibeli hattımızdaki sıkıntıyı fark edince MASKİ'ye bildirdik. İçme suyu hattımızda yapılan temizlik ve bakım çalışması sırasında boruların içinden 8 metre ağaç kökü çıktı. Mahalleli olarak çok şaşırdık. Tıkanmış ve arızalı borularımızı yenileyerek bakımlarını yapan MASKİ sayesinde daha kesintisiz ve sağlıklı suya kavuştuk. Hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ yetkililerine teşekkür ederiz" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:20 Kaynak: Bültenler
Babasına Yardım Ederken Elektrik Akımına Kapılan Çocuğun Vücudu Tamamen Yandı
3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek
Son Dakika! Erdoğan, AK Parti'nin Seçim Manifestosunu Açıkladı! İşte 11 Madde
Yaşlı Adamı Hayata Döndüren Gizemli Kadın Otomobile Binip Hızla Uzaklaştı