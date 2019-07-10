Son Dakika Haberleri: 8 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri çıkarttı
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8 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri çıkarttı

2 saat önce

8 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri çıkarttıMALATYA - Malatya'da 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Malatya, İtfaiye, Genel
8 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri çıkarttı
MALATYA - Malatya'da 8 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Olay, Hacıhalil Çiftliği Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan 8 metre derinliğindeki su kuyusundan kedi sesi geldiğini fark eden mahalleliler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen kediyi 30 dakikalık çalışma sonucu çıkarttı.
8 metrelik kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri çıkarttı
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 11:11 Kaynak: İHA
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