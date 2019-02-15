8 Metrelik Su Kuyusuna Düşen 400 Kiloluk İnek Böyle Kurtarıldı
35 dakika önce
Bursa'da 8 metrelik su kuyusuna düşen inek, AFAD'ın 4 saatlik nefes kesen operasyonu sayesinde kurtarıldı.
Bursa
'da 8 metrelik su kuyusuna düşen inek, AFAD
'ın 4 saatlik nefes kesen operasyonu sayesinde kurtarıldı.
Olay, Nilüfer'e bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş tarlada gezen bir inek, 8 metrelik su kuyusuna düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kuyunun girişinin dar olmasından dolayı ekipler, çukur kazarak 8 metrelik yüksekliğin 2 metresini genişletti. Ardından kuyuya giren bir kişi, ineği sıkıca bağladı. Daha sonra 2 kepçe yardımıyla inek 4 saatlik operasyonun ardından kuyudan çıkartıldı. Sahibinin olay yerinde olmamasından dolayı kuyudan sağ çıkan ineği arkadaşları aldı. İneğin bacağında ve vücudunda kırıklar olabileceği öğrenildi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:07 Kaynak: İHA
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