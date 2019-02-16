Son Dakika Haberleri: 8 Metrelik Su Kuyusuna Düşen 400 Kiloluk İnek İşte Böyle Kurtarıldı

8 Metrelik Su Kuyusuna Düşen 400 Kiloluk İnek İşte Böyle Kurtarıldı

29 dakika önce

8 metrelik su kuyusuna düşen 400 kiloluk inek işte böyle kurtarıldı Bursa'da 8 metrelik su kuyusuna düşen inek AFAD'ın 4 saatlik başarılı operasyonu sayesinde kurtulduBURSA - Bursa'da 8 metrelik su kuyusuna düşen inek, AFAD'ın 4 saatlik nefes kesen operasyonu sayesinde kurtarıldı.

8 Metrelik Su Kuyusuna Düşen 400 Kiloluk İnek İşte Böyle Kurtarıldı, System.String[]
8 metrelik su kuyusuna düşen 400 kiloluk inek işte böyle kurtarıldı
Bursa'da 8 metrelik su kuyusuna düşen inek AFAD'ın 4 saatlik başarılı operasyonu sayesinde kurtuldu

BURSA - Bursa'da 8 metrelik su kuyusuna düşen inek, AFAD'ın 4 saatlik nefes kesen operasyonu sayesinde kurtarıldı.
Olay, Nilüfer'e bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş tarlada gezen bir inek, 8 metrelik su kuyusuna düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. Kuyunun girişinin dar olmasından dolayı ekipler, çukur kazarak 8 metrelik yüksekliğin 2 metresini genişletti. Ardından kuyuya giren bir kişi, ineği sıkıca bağladı. Daha sonra 2 kepçe yardımıyla inek 4 saatlik operasyonun ardından kuyudan çıkartıldı. Sahibinin olay yerinde olmamasından dolayı kuyudan sağ çıkan ineği arkadaşları aldı. İneğin bacağında ve vücudunda kırıklar olabileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

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