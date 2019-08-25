Son Dakika Haberleri: "8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacımız var"
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"8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacımız var"

59 dakika önce

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesinin gelecek iki yılda 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkesinin gelecek iki yılda 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Başbakan Hamduk, göreve başladığı gün bağışlar olmadan ekonomik krizi bitirecek bir model düşündüklerini belirtse de Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya yaptığı açıklamada, ülkesinin gelecek iki yılda 8 milyar dolar dış yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Hamduk, ülkesinin isminin terörü destekleyen devletler listesinden kaldırmak için de çalışmalara başladıklarını ifade etti.

Sudan Dışişleri Bakanlığından çarşamba günü yapılan açıklamada, ABD ile diyaloğu sürdürmenin önemi vurgulanmıştı.

Washington'un Hartum'la ilişkileri normalleştirme görüşmeleri, nisan ayındaki darbenin ardından askıya alınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı David Hill, 8 Ağustos'taki Hartum ziyaretinde Sudan'da sivil yönetime geçilmesi ve Washington'un terörle mücadeledeki endişelerine cevap verilmesi durumunda ekonomik canlanmanın güçlendirilmesinin yanı sıra insan hakları ve terörle mücadele konularının görüşülebileceğini kaydetmişti.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyenler" listesinden çıkarmamıştı.

Güney Sudan'ın 2011'de referandumla bağımsızlığını ilan etmesinin ardından petrol rezervlerinin 4'te 3'ünü kaybeden Sudan, ciddi ekonomik sorunlarla mücadele ediyor.

Başbakan Hamduk, 21 Ağustos'taki yemin töreninin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Sudan halkı, çağdaş tarihin en büyük devrimine liderlik etti. Önceliğimiz savaşı durdurmak ve barışın sağlanması. Bağışlar olmadan Sudan'ı ayakta tutacak, ağır ekonomik krizi çözecek üretime dayalı ulusal ekonomi inşa etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:26 Kaynak: AA
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