8 Milyon Dolarlık Teklifi Reddeden The Gym A Plus - Son Dakika

13 yıl önce Tahsin Ağırman tarafından kurulan The Gym A Plus, İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden olan Beylikdüzü ve Bahçeşehir'de hizmet veriyor.Modern ekipmanları, çalışma programları, ücretsiz grup dersleri, kapalı yüzme havuzu, gym masaj salonu, sauna ve buhar odaları ile birlikte, Efsane Spor kompleksi olarak hizmet veren The Gym A Plus, gündelik yaşamın zorluklarından kurtulmanızı ve sağlıklı bir yaşama sahip olmanızı sağlıyor.

Katarlıların 8 milyon dolarlık teklifini reddeden The Gym A Plus Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ağırman, amaçlarının para değil, sağlıklı yaşam olduğunu söylerken, çalışmalarına edindikleri misyonları ve vizyonları doğrultusunda devam edeceklerini açıkladı.

Şampiyon eğitmeleri bünyesinde barındıran merkez, düzenlediği etkinlikler ile birlikte spor yapmak isteyenlerin derdine derman olurken, eğlenmelerini de sağlıyor. Spor kompleksi olarak ihtiyaçlarınızın tamamını bir arada karşılamanızı sağlayan The Gym A Plus, özellikle kilo sorunu olanlar, fit bir vücuda sahip olmak isteyenler ve spor tutkusu olanlar için, iyi bir aile ortamı sunarak, doğru çalışma programları ile herkes için yenilikçi ve farklı bakış açısı ile hizmet veriyor.

"Katarlı iş adamlarının teklifini reddettik."

13 yıl önce Efsane Spor unvanı ve The Gym A Plus markası ile yola çıkan Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ağırman, bir çok yabancı yatırımcının da gözdesi olduklarını belirtiyor. Tekstil alanındaLosyana ve Jasmine şal markaları ile faaliyetlerini Orta Doğu, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika ülkelerine faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Ağırman, Dubai ve Almanya'daki şubeleri ile sektörde önemli konumda olduklarını anlatıyor.

Faaliyetlerini yenilikçi bakış açısı ve insanların temel ihtiyaçlarına uygun olarak spor alanında da sunduklarını anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Ağırman, spor merkezlerinin Katarlı iş adamları tarafından sadece ortaklık için 8 milyon dolar üzerinde teklif aldığını belirtiyor. Şu an böyle bir düşüncelerinin olmadığını belirten Ağırman, sporcular için üzerinde çalıştıkları Sportvy uygulaması ile Türkiye'nin her yerinden sporcuların arkadaşlık kurmalarını sağlamayı amaçlıyor.

Fitness merkezleri alanında yatırımlarını arttıran ve sporcuların şampiyon ve alanında uzman eğitmenler ile çalışmalarını sağlamak isteyen Tahsin Ağırman, Beylikdüzü'ndeki spor merkezlerinden sonra, geçtiğimiz yıl kurmuş oldukları Bahçeşehir merkezleri ile daha fazla insana ulaşmaya başlamış durumda.

The Gym A Plus spordan çok öte...

Sadece fitness değil, eğitmenleri ile yüksek ölçekli spor merkezi haline gelen The Gym A Plus merkezlerinde, pilates, yoga, zumba, boks, spinning, spor aktiviteleri, havuz, fitness, sauna, hamam, masaj ve diyetisyen hizmetlerini de veriyor. Üstelik bunları 149 TL gibi aylık abonelik ücretleri ile sunan spor merkezi, danışanlarının keyifli bir ortamda spor yapmalarını sağlıyor. İnternet siteleri üzerinden bilgi almak için https://www.thegymaplus.com/tr/index linkini tıklayabilirsiniz.

Merkezi konumda olması nedeniyle İstanbul'da yaşayanların ilk tercihleri arasında yer alan The Gym A Plus, sadece spor merkezi olmadığı için, danışanlarını yani üyelerini mutlu ediyor. Elbette ki Tahsin Ağırman yönetiminde başarılı bir şekilde yoluna devam eden spor merkezleri, yatırım miktarlarını da arttırarak daha fazla kişiye, daha geniş alanlarda hizmet veriyor.

Bugün 6 bin ve 12 bin metrekarelik kapalı alanlarda, sadece spor yapmak isteyenlerin değil, profesyonel sporcularında tercihi olan The Gym A Plus, aradığınız tüm profesyonelliği içinde bulunduruyor. Bu sayede hobi amacı ile spora başlayanların dahi, zaman içerisinde spor yapmak tutkusu haline dönüşüyor.

Spora dair her şey burada...

Spor yapmayı sevenler vücudunu daha yakından tanır ve ne yapması gerektiğini yani hangi spor aletlerini kullanarak vücudunda istediği biçimi elde edeceğini bilir. Buna karşın henüz yeni olanlar ise hangi aleti kullanacaklarını, ne tür bir kondisyonda çalışacaklarına tam hakim olamadıkları için, genelde bir çok kişi bir kaç ay içerisinde spor merkezlerine gitmeyi bırakır. Ama The Gym A Plus bu durumu ortadan kaldırarak, her danışanı için doğru çalışma planlarını hazırlayıp, yapması gereken çalışma programını da düzenlemektedir.

Böylelikle gün gün değişimleri görerek, spor yapmanın aslında hem eğlenceli, hem sağlıklı ve hem de güzel bir görünüm için ne kadar önemli olduğunu da görmüş olacaksınız. Bunu elde etmenizi sağlayan The Gym A Plus, sürekli spor yerine iyi arkadaşlıklar kurabileceğiniz, spor aktiviteleri gerçekleştirebileceğiniz, yüzme havuzunda zaman geçirerek, buhar ve sauna odalarında vücudunuzu dinlendireceğiniz ve yine masaj ile tüm bedeninizi fiziken ve ruhen dinlendirmenizi sağlayan bir merkez olarak hizmet veriyor.

Tahsin Ağırman ile Efsane Spor başarısı

Efsane Spor unvanı ile 13 yıl önce faaliyete geçen The Gym A Plus, bugün ikinci şubesi ile Avrupa yakasının en kalabalık konumları arasında yer alan Beylikdüzü ve Bahçeşehir'de insanlara hizmet veriyor. Spor merkezleri arasındaki başarıları nedeniyle, iş dünyasında da adından sıklıkla söz ettiren The Gym A Plus, iş adamlarından sıklıkla yatırım teşviki ile ortaklık teklifleri de alıyor. İşletmenin başarılı bir yönetime sahip olması ve Sportvy ile Boğa projeleri üzerinde de yoğun çalışmalarına devam ettiklerini belirten Tahsin Ağırman, vizyonlarına uygun olarak başarılarını dünyaya ulaştıracaklarını açıkladı.