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8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim - Son Dakika

8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim

02.07.2021 16:11

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Anderson Talisca, Suudi Arabistan'a para için gitmediğini belirtti. Talisca, "Para için gelmedim. Para için geldiğim düşüncesi yanlış. Arabistan'a transfer olanların prestij kaybettiğini söylüyorlar. Prestij sahadadır. Tüm takımlarda şampiyonluklar ve bireysel başarılar elde ettim" ifadelerini kullandı.

2016-2018 yılları arasında Beşiktaş forması giyen ve sonrasında Çin'e transfer olan Anderson Talisca, Brezilya'da yayın yapan UOL Esporte'ye açıklamalarda bulundu.

Çin ligi takımlarından Guangzhou'da üç yıl forma giyen Brezilyalı oyuncu geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan ligi takımlarından Al Nasr'a transfer olmuştu.

"SADECE PARA İÇİN GELMEDİM"

Talisca para için bu tercihi yaptığı iddialarına, "İnsanlar tamamen yanlış düşünüyor. Buraya sadece para için gelmedim. Arabistan'a transfer olan oyuncuların prestij kaybettiğini düşünüyorlar. Bu yanlış. Prestij sahadadır. Kazandığın şampiyonluklarla ve attığın gollerle prestij kazanırsın. Brezilya'dan ayrıldığım beri oynadığım tüm takımlarda şampiyonluklar ve bireysel başarılar elde ettim" diye yanıt verdi.

8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr'a imza atan Talisca: Para için gelmedim

"LİGİN ÖNEMİ YOK"

Brezilyalı oyuncu, milli takıma çağrılmasıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı: Milli takım için hangi ligde oynadığınızın bir önemi yok. Paulinho ve Renato Augusto Çin'de oynarken milli takım daveti aldı.

8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim

Çin Halk Cumhuriyeti, Anderson Talisca, Suudi Arabistan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim - Son Dakika Spor


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