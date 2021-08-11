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8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! - Son Dakika

8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!

11.08.2021 10:34

Kamu işçisi, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren zam görüşmeleri devam ediyor. Yaklaşık 8 milyon kişiyi ilgilendiren zam görüşmeleri için bu hafta dönemeç olacak. Görüşmelerin devam ettiği toplu sözleşmelerde işçiler için anlaşma, memur ve memur emeklileri için ilk teklifler bekleniyor.

Kamuda çalışan 700 bin işçi, yaklaşık 4 milyon memur ve 3 milyon emekli için en kritik haftalardan birisi başladı. Bu hafta işçiler için toplu sözleşmelerin bitmesi bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için ise hükümetten ilk tekliflerin gelmesiyle rakamlar üzerinden pazarlıklar olacak.

HÜKÜMETİN YENİ TEKLİFİ BEKLENİYOR

Gelecek iki yılın mali ve sosyal haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri hızla ilerliyor. İşçiler için sona yaklaşılmış durumda. Bu yıl taşerondan kadroya geçen işçileri de kapsayan toplu sözleşmeler geçen ay başlamıştı. İşçi sendikaları ilk tekliflerini sunmuş ardından hükümette bu taleplere karşılık rakamları açıklamıştı. Şimdi hükümetten yeni bir teklifin gelmesiyle birlikte anlaşma zemininin oluşması bekleniyor.

SENDİKALARIN TALEBİ VE HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in aktardığına göre, Türk-İş ve Hak-İş'in ortak hazırladığı teklifte, en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021- 2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı istendi. Hükümet ise buna karşılık brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı verilmesini önerdi. Bu ilk önerinin ardından ise, iki taraf arasındaki temasların sürdüğü öğrenildi. Ortak bir noktada buluşulmasıyla birlikte işçiler için bu hafta imzaların atılması bekleniyor.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri ise Ağustos ayı ile birlikte başladı. İlk toplantıda memur sendikaları tekliflerini sunmuşlardı. Ardından hizmet kollarıyla ilgili görüşmelere geçildi ve her sektör için ayrı ayrı talepler alınarak ön protokoller imzalandı. Bu imza altına alınan talepler üzerinden müzakereler ve pazarlıklar devam edecek. Böylece memurların ve memur emeklilerinin 2022 ile 2023 yılları için 4 ayrı zam oranı ve sosyal hakları belirlenecek. Bu yıl Memur- Sen ve Türkiye Kamu-Sen toplu sözleşme görüşmelerinde birlikte hareket ediyorlar. İki konfederasyonun ortak teklifleri de hükümete sunulmuştu. İki konfederasyon, taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulundu. Konfederasyonların talepleri arasında tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesi, gelir vergisinin yüzde 15'ini aşan kısmının karşılanması maddeleri de yer alıyor. Toplu sözleşme mevzuatına göre, 12 Ağustos itibariyle hükümet teklifini açıklayacak, Ağustos ayının 3. haftasına kadar da müzakerelerin tamamlanması gerekecek. Eğer bu süreçte anlaşma sağlanamazsa zam oranına Hakem Kurulu karar verecek.

EMEKLİLER DE BEKLİYOR

Toplu sözleşmelerde sadece memurlar değil emeklilerin de zam oranları belli olacak. Memur emeklilerinin 2022 ve 2023 yıllarında alacakları 4 ayrı Ocak ve Temmuz zam oranları karara bağlanacak. Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz'da toplu sözleşme zamlarıyla oluşan 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse fark da alıyorlar. Böylece zamlar enflasyonun altında kalmıyor. Bu yıl ayrıca emekliler için aile parası, sosyal tesislerde indirim, yaş beklerken GSS primlerinin ödenmesi gibi sosyal talepler de masada bulunuyor.

8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor!

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Son Dakika Ekonomi 8 milyon kişi için zam görüşmeleri! Memur, emekli ve kamu işçi zamlarının ne kadar olacağı belli oluyor! - Son Dakika Ekonomi


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