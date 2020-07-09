8 milyonluk fatura taksitlendirildi - Son Dakika

8 milyonluk fatura taksitlendirildi

Güney Marmara'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, korona virüs ile mücadele kapsamında, ödenemeyen faturalar için esnek ödeme planı hazırladı.

Güney Marmara'da 5 milyon kişiye hizmet veren Limak Enerji, korona virüs ile mücadele kapsamında, ödenemeyen faturalar için esnek ödeme planı hazırladı. Bu kapsamda faturalara kredi kartsız 3 taksitle ödeme imkanı sunuldu. Şirketin bu uygulaması ile bugüne kadar 8 milyon TL'lik fatura taksitlendirildi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde müşterilerine yönelik birçok kolaylık sunan Limak Enerji, enerji kesintisi gibi müşterilerin mağdur olabilecekleri durumlarla karşı karşıya kalınmaması için Haziran ayında taksit uygulaması başlatmıştı. Kampanya kapsamında müşteriler, kredi kartsız olarak ödemelerini 3 aya kadar taksitlendirme imkanına sahip oldu. Uygulamada fatura sayısı değil, toplam borç tutarı esas alındı ve müşteriler önceki dönem borçlarına da taksitlendirme işlemi uyguladılar. 3 taksit uygulaması ile bugüne kadar 8 milyon TL'lik fatura taksitlendirildi. Şu ana kadar yaklaşık 7 bin kişinin yararlandığı uygulama 31 Temmuz'a kadar devam edecek.


Müşterilerin uygulamadan yararlanabilmeleri için ise online.limakuludag.com.tr adresli Limak Enerji Uludağ Elektrik'in sanal şubesi, 'OlduBil' mobil uygulaması ve çağrı merkezi üzerinden taksitlendirme başvurusunda bulunmaları gerekiyor. Şirket ayrıca müşterilerin faturalarının ödeme tarih aralığını ve alt limitlerini kendilerinin belirleyeceği Esnek Fatura Uygulaması ve Kesintisiz Enerji Uygulamasıyla enerji kesim oranında %50'lik bir düşüş sağladı. Son dönemde Askıda Fatura Uygulamasını devreye alan Limak Enerji, 3 taksit uygulaması ile de müşterilerine taksit imkanı sunmuş oldu. - BURSA

Limak Holding, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 8 milyonluk fatura taksitlendirildi - Son Dakika Ekonomi
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