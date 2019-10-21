Son Dakika Haberleri: 8. Minex Fuarı açılıyor
Son Dakika Ekonomi 8. Minex Fuarı açılıyor

8. Minex Fuarı açılıyor

2 saat önce

İZFAŞ tarafından iki yılda bir düzenlenen 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı'nın (Minex Fuarı) 23 Ekim'de Fuar İzmir'de kapılarını açacağı bildirildi.

8. Minex Fuarı açılıyor, System.String[]

İZFAŞ tarafından iki yılda bir düzenlenen 8. Madencilik, Doğal Kaynaklar ve Teknolojileri Fuarı'nın (Minex Fuarı) 23 Ekim'de Fuar İzmir'de kapılarını açacağı bildirildi.

İZFAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, fuara, ABD, Almanya, Rusya, İngiltere ve Çin başta olmak üzere, 20'nin üzerinde ülkeden sektör temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Yerli yabancı birçok sektör temsilcisinin katılacağı fuarda, madencilik sektörüne ilişkin birçok yenliğe yer verileceği belirtildi.

Fuarın, 26 Ekim Cumartesi günü sona ereceği kaydedildi.

Madencilik, İzmir, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:34 Kaynak: AA
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