8 Myanmarlı Hindistan'a sığındı - Son Dakika

8 Myanmarlı Hindistan'a sığındı

04.03.2021 20:21
8 Myanmarlı Hindistan'a sığındı, System.String[]

KUALA Hint yetkililer, Myanmar'dan kaçan 8 kişinin ülkelerine sığındığını bildirdi.

KUALA Hint yetkililer, Myanmar'dan kaçan 8 kişinin ülkelerine sığındığını bildirdi.

Myanmar'da darbe karşıtı gösterilerde şiddet olaylarının artması sonrası, Hindistan'a ulaşan 8 Myanmarlı sığınma talebinde bulundu.

Askeri darbeyle ülke yönetimine el koyan ordunun talimatlarına uymayan 3 polis memuru, dün, Hindistan sınırını aşarak sığınma talebinde bulunmuştu.

Hint yetkililer, Myanmar-Hindistan sınır bölgesindeki Lungkawlh köyüne geçiş yaptığı tespit edilen 3 polisin gözaltına alındığını belirtmişti.

Myanmarlı polislerin, Myanmar askeri yönetiminin emirlerine itaat etmedikleri için ordunun peşlerinde olduğu gerekçesiyle kaçtıkları iddia edilmişti.

Myanmar ile 1643 kilometre kara sınırı bulunan Hindistan'da, askeri darbe ve etnik çatışmalar sonucu ülkesini terk etmiş binlerce Myanmarlı sığınmacı bulunuyor.

Singapur Myanmar'daki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısında bulundu

Öte yandan Malezya ulusal haber ajansı BERNAMA'nın haberine göre, Singapur Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da bulunan Singapur vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısında bulundu.

Myanmar'da kalmayı tercih eden vatandaşlar için de, evlerinde kalmayı sürdürmeleri ve protestoların yoğun şekilde yaşandığı bölgelere seyahat etmemeleri tavsiye edildi.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koydu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına aldı ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etti.

Türkiye darbeyi kınadı. Batı ülkelerinden çeşitli tepkiler ve eleştiriler geldi.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başladı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 56 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

Singapur, Myanmar, Darbe, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 8 Myanmarlı Hindistan'a sığındı - Son Dakika


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