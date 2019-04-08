Son Dakika Haberleri: 8 Nisan Pazartesi Dha Spor Gündemi

8 Nisan Pazartesi Dha Spor Gündemi

2 dakika önce

SPOR TOTO SÜPER LİG20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş GALATASARAYTakım izinliSPOR TOTO 1. LİG19.00 Altay - Gazişehir Gaziantep19.00 Birevim Elazığspor - Altınordu BASKETBOLTahincioğlu Basketbol Ligi20.00 Darüşşafaka Tekfen - Beşiktaş Sompo JapanVOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı13.

8 Nisan Pazartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
SPOR TOTO SÜPER LİG

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş  

GALATASARAY

Takım izinli

SPOR TOTO 1. LİG

19.00 Altay - Gazişehir Gaziantep

19.00 Birevim Elazığspor - Altınordu  

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Ligi

20.00 Darüşşafaka Tekfen - Beşiktaş Sompo Japan

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı

13.00 Çanakkale Bld. - Halkbank

15.00 Karayolları - Aydın Büyükşehir Bld.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:35 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş Altyapısında Forma Giyen Gürkan Varlık, Gareth Bale Golü Attı Fenerbahçe, Ankaragücü ile 1-1 Berabere Kaldı Beşiktaş'ta Quaresma Sakatlandı Beşiktaş'tan Ayrılıp Porto'ya Giden Pepe, Ayrılık Sonrası İlk Kez Konuştu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 09:37:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Nisan Pazartesi Dha Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]