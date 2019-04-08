8 Nisan Pazartesi Dha Spor Gündemi
2 dakika önce
SPOR TOTO SÜPER LİG20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş GALATASARAYTakım izinliSPOR TOTO 1. LİG19.00 Altay - Gazişehir Gaziantep19.00 Birevim Elazığspor - Altınordu BASKETBOLTahincioğlu Basketbol Ligi20.00 Darüşşafaka Tekfen - Beşiktaş Sompo JapanVOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı13.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
GALATASARAY
Takım izinli
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Altay - Gazişehir Gaziantep
19.00 Birevim Elazığspor - Altınordu
BASKETBOL
Tahincioğlu Basketbol Ligi
20.00 Darüşşafaka Tekfen - Beşiktaş Sompo Japan
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi Baraj Etabı
13.00 Çanakkale Bld. - Halkbank
15.00 Karayolları - Aydın Büyükşehir Bld.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 09:35 Kaynak: DHA
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