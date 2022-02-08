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8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor - Son Dakika

8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor

08.02.2022 11:00

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 13,65 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 15,56'dan, sterlin ise 18,46'dan alıcı buluyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 13,5915'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla 13,65 seviyesinde işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 15,56'dan, sterlin/TL ise 18,46'dan satılıyor. Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 95,7 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1,1400'ten alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, küresel bazda şahinleşen para politikaları ve jeopolitik risklerle küresel piyasalardaki oynaklığın devam ettiğini ifade etti. Bugün, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, Londra'daki temaslarına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, para politikası yapıcılarının sözle yönlendirmeleri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olacağını söyledi. Analistler, bugün yurt içinde veri gündemin sakin olduğunu, ABD'de ise dış ticaret verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar endeksinde 94,7 seviyesinin destek, 96,4'ün direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Sterlin, dolar, Euro, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor - Son Dakika
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