8 otomobili taşıyan TIR devrildi - Son Dakika

Balıkesir'in Susurluk ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde otomobilleri taşıyan tırın devrilmesi sonucu 8 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kadir Sarı idaresindeki 34 BD 7266 plakalı tır, Susurluk ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi. Tırın devrilmesi sonucu tırda bulunan 8 araçta hasar oluştu. Kaza sonucu bir süre trafik tek şeritten sağlandı. Tır ve araçlar yoldan çekilince yol trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR