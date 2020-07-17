8 parçaya böldüğü ceset için poşet almaya böyle gitmiş - Son Dakika

8 parçaya böldüğü ceset için poşet almaya böyle gitmiş

Büyükçekmece'de cesedi 8 parçaya bölünen ve poşetlere konularak yol kenarına atılan Süleyman Akbaba'nın katil zanlıları tutuklandı.

Büyükçekmece'de cesedi 8 parçaya bölünen ve poşetlere konularak yol kenarına atılan Süleyman Akbaba'nın katil zanlıları tutuklandı. Zanlılardan Alparslan A.'nın parçalara böldüğü cesedi koymak için nalbura poşet almaya gittiği anların kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde 14 Temmuz'da yol kenarındaki çalılıklar arasında parçalanmış ve poşetlenmiş halde bir erkek cesedi bulunmuştu. Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu öğrenilmişti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yaptıkları çalışmada Alparslan A., eşi Nubar A. ve iki kişiyi 16 Temmuz günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına almıştı.

Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanmış, Alparslan A., ifadesinde cinayeti itiraf ederek, olay günü eşi ile tartışıp evden ayrıldığını, gece saat 01.00 sıralarında tekrar eve geldiğinde eşi ve Süleyman Akbaba'yı uygunsuz vaziyette gördüğünü söylemişti. Katil zanlısı ifadesinin devamında, eşini komşuya gönderdiğini ve Süleyman A.'yı bıçaklamaya başladığını daha sonra da cesedini 8 parçaya ayırarak, cesedinin parçalarını çöp poşetlerine doldurup araca yüklediğini itiraf etmişti. Katil zanlısı Alparslan A., eşi Nubar A. ve diğer iki şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

Alparslan A. ve eşi Nubar A. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, zanlılardan Alparslan A.'nın parçalara böldüğü cesedi koymak için nalbura poşet almaya gittiği anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının ilk başta elleri boş bir şekilde caddede yürüdüğü görülüyor. Bir süre sonra zanlı aynı caddede elinde çok sayıda kalın poşetle yürüyor.

(Sadık Kahraman/İHA)

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 22:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 8 parçaya böldüğü ceset için poşet almaya böyle gitmiş - Son Dakika
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