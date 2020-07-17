8 parçaya bölünen cesedin ardından yasak aşk cinayeti çıktı - Son Dakika

8 parçaya bölünen cesedin ardından yasak aşk cinayeti çıktı

Büyükçekmece'de cesedi 8 parçaya bölünen Süleyman Akbaba'nın katil zanlıları yakalandı.

Büyükçekmece'de cesedi 8 parçaya bölünen Süleyman Akbaba'nın katil zanlıları yakalandı. Cinayet sebebinin yasak ilişki olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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TEM Otoyolu Büyükçekmece mevki'inde 14 Temmuz'da yol kenarındaki çalılıklar arasında parçalanmış ve poşetlenmiş halde bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin 4-5 parçaya bölünerek poşetlere konulduğu ve cinsiyetinin erkek olduğu öğrenilmişti. Parçalara ayrıldıktan sonra 8 ayrı poşete konulan cesedin tekstil işiyle uğraşan 48 yaşındaki Süleyman Akbaba'ya ait olduğu öğrenildi. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.


Deliller bir kişiyi gösterdi


Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler, Akbaba'nın yaptığı son telefon görüşmelerinin incelenmesinin ardından çalışmalarını görüşme yaptığı kişi olan N.A.(29) üzerinde yoğunlaştırdı. Ekiplerin yaptığı teknik takip sonucu, N.A.'nın eşi Alparslan A. (34)'nın olaydan bir gün sonra bir araç kiraladığı, bu araçla cesedin bulunduğu yere geldiği tespit edildi. Alparslan A.'nın yaşadığı yerde ve çevresinde yapılan çalışmaların ardından şüphelinin 11 Temmuz sabahı kiraladığı araçla evden ayrıldığı belirlendi. Elde edilen deliller sonucu harekete geçen polis, Alparslan A., eşi Nubar A. ve iki kişiyi 16 Temmuz günü gerçekleştirilen operasyonla gözaltına aldı.


Zanlı cinayeti itiraf etti


Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden Alparslan A., ifadesinde cinayeti itiraf ederek, olay günü eşi ile tartışıp evden ayrıldığını, gece saat 01.00 sıralarında tekrar eve geldiğinde eşi ve Süleyman Akbaba'yı uygunsuz vaziyette gördüğünü söyledi. Katil zanlısı ifadesinin devamında, eşini komşuya gönderdiğini ve Süleyman A.'yı bıçaklamaya başladığını daha sonra da cesedini 8 parçaya ayırarak, cesedinin parçalarını çöp poşetlerine doldurup araca yüklediğini itiraf etti. Alparslan A. ve Nubar A. ile birlikte gözaltına alınan iki kişinin ise olay günü cesetlerin konulduğu araçta bulundukları tespit edilirken, şüpheliler olan bitenden haberdar olmadıklarını, Alparslan A.'nın kendilerine denize gideceklerini söylediğini belirtti. Katil zanlısı Alparslan A., eşi Nubar A. ve diğer iki şüpheli adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 14:26 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 parçaya bölünen cesedin ardından yasak aşk cinayeti çıktı - Son Dakika
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