Son Dakika Haberleri: 8 Parçaya Bölünüp, Toprağa Gömülü Bulunan Ceset Kayıp Emlak Zengininin Çıktı (2)

8 Parçaya Bölünüp, Toprağa Gömülü Bulunan Ceset Kayıp Emlak Zengininin Çıktı (2)

1 saat önce

SAVCILIKTAN AÇIKLAMAAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca emlak zengini Asım Bayram'ın öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

8 Parçaya Bölünüp, Toprağa Gömülü Bulunan Ceset Kayıp Emlak Zengininin Çıktı (2), System.String[]
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca emlak zengini Asım Bayram'ın öldürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Cinayetle ilgili 4 kişinin gözaltında olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan araştırmalarda olay tarihinde kayıp şahıs Asım Bayram ile uluştukları ve bir süre birlikte dolaştıkları anlaşılan M.G. isimli şahıs, aynı tarihten itibaren takibe alınmış olup, bu şahıs hakkında delil araştırmasına başlanmıştır. 11 Mart 2019 günü Kepez İlçesi Varsak ormanlık alanda yeni kazılmış bir alanın bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine, ihbara konu yerde yapılan kazıda 8 parçaya bölünmüş bir erkek cesedinin toprağa gömülü vaziyette bulunduğu tespit edilmiştir. Otopsi sırasında DNA incelemesi için alınan örnekler ile adı geçen kayıp şahsın yakınlarından alınan kan örnekleri aynı gün kurye aracılığıyla incelenmek üzere Ankara Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilmiş olup, 12 Mart 2019 tarihinde yapılan DNA incelemesi sonucu bulunan cesedin Asım Bayram'a ait olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu öldürme olayına iştirak ettikleri iddia edilen, aralarında M.G. isimli şahsın da bulunduğu 4 şüpheli aynı gün gece saatlerinde gözaltına alınmış ve evlerinde gerekli arama ve inceleme işlemleri yapılmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:40 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor LPG'de Eşel Mobil Sistemi Devrede

İş Adamı Sandığı Sevgilisi Tarafından Hamileyken Terk Edilen Oyuncu Berrak Onay, İlk Kez Konuştu İstanbul'da Genç Kızın Akıl Almaz Vahşetten Mucize Kurtuluşu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 13:10:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Parçaya Bölünüp, Toprağa Gömülü Bulunan Ceset Kayıp Emlak Zengininin Çıktı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]