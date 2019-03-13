8 Parçaya Bölünüp, Toprağa Gömülü Bulunan Ceset Kayıp Emlak Zengininin Çıktı (3)

OĞLUNU EVDEN GÖNDERİP, CESEDİ PARÇALAMIŞAntalya'da ormanlık alanda cesedi 8 parçaya bölünerek toprağa gömülü halde bulunan emlak zengini Asım Bayram cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

OĞLUNU EVDEN GÖNDERİP, CESEDİ PARÇALAMIŞ



Antalya'da ormanlık alanda cesedi 8 parçaya bölünerek toprağa gömülü halde bulunan emlak zengini Asım Bayram cinayetiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bayram'ın, gözaltına alınan şüphelilerden M.Ö.'nün Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 291 Sokak Orkide Apartmanı'nın giriş katındaki dairesinde öldürüldüğü, cesedin de burada parçalara ayrıldığı belirlendi.



M.Ö.'nün, Asım Bayram ile geldikleri sırada evde olan oğlunu, bir bahaneyle dışarı gönderdiği tespit edildi.



OTOMOMOBİLİNİ DE PARÇALAMIŞLAR



Polis, Asım Bayram'ın olay günü kullandığı 07 GN 817 plakalı otomobilini bulmak için de çalışma yürütüyor. 25 Şubat günü Döşemealtı ilçesi Ekşili Göleti'nde aranan otomobilin, gözaltındaki şüphelilerden Ç.K. tarafından parçalara ayrılarak, satıldığı bilgisine ulaşıldı. Polis, sorgusu süren Ç.K.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda otomobili arıyor.





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