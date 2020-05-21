8 patenli gencin işlek caddede tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

8 patenli gencin işlek caddede tehlikeli yolculuğu kamerada

ANTALYA - Antalya'da işlek caddede paten süren 8 genç, seyir halinde ilerleyen kamyonetin kasasına tutunarak ilerledi. Hem kendilerinin, hem de sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan gençler, sürücülerin cep telefon kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Meydan Kavşağı Alt Geçidinde paten süren 8 genç, bir kamyonetin kasasına sosyal mesafelerini gözetmeksizin sıralandı. Gençlerden 7'si aracın kasasına tutunurken, 1'i ise arkadaşının beline tutundu. 20 yaş altı olduğu tahmin edilen gençlerin bu tehlikeli yolculuğu, bir başka sürücü tarafından kameraya kaydedildi.

Öte yandan Antalya'da bazı patenci gençlerin seyir halinde ilerleyen toplu taşıma araçları ve otomobillerin arkasına tutunduğu görüntüleri çekilmiş ve medyada yer almıştı.