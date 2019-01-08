Son Dakika Haberleri: 8. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı

8. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı

1 saat önce

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PEN-KON) ve KOSGEB destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenecek 8'inci Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX) 23 Ocak 2019 Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

8. Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı, System.String[]
Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Moda ve Hazır Giyim Federasyonu, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PEN-KON) ve KOSGEB destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından düzenlenecek 8'inci Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı (PENTEX) 23 Ocak 2019 Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açacak.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep ve ülke ekonomisinde önemli yeri olan ve sektöründe tek olma özelliği bulunan fuarda penye ve tekstil sektöründeki yeni modeller sergilenecek.

Ortadoğu Fuar Merkezi'nde saat 14.00'te resmi törenle açılacak fuar, 26 Ocak'a kadar 10.00-18.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Geçen yıl 120 firmanın 250 marka ile katıldığı fuarda bu yıl 120 firma 350 markayla yer alacak.

Fuarda penye ürünleri, konfeksiyon ürünleri, kumaş, kumaş ürünleri, dikiş makineleri, konfeksiyon yan sanayi ve aksesuarları (etiket, elyaf, lastik, kurdela, tela, vatka, düğme, çıt çıt, perçin, fermuar, pul, payet, boncuk, askı) etiketleme ve desen baskı sistemleri, katlama ve paketleme makineleri, temizleme makineleri, kalite kontrol ve metraj ölçüm makineleri, ütü makine ve presleri, depolama ve askı sistemleri gibi ürün grupları bulunacak.

Başta Gaziantep'ten firmaların katılım sağlayacağı fuarda, Adana, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya ve Mersin'den de firmalar stant açacak. Dolaylı olarak ise Yunanistan, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nden firmalar ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak.

Fuara, yurt içinden ziyaretçilerin yanı sıra yurt dışından da Suriye, Irak, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuzey Afrika, Türk cumhuriyetleri, Bosna Hersek, Rusya, Ukrayna ve Fransa'dan 20 bin civarında profesyonel ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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