8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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