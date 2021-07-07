Üye Girişi
8. Proje Takımı Kuruldu - Son Dakika

8. Proje Takımı Kuruldu

07.07.2021 14:33
8. Proje Takımı Kuruldu, System.String[]

İnegöl Belediyesi, proje takımlarına bir yenisini daha ekledi. 7 ayrı takımla farklı alanlarda bilimsel çalışmalar üreten İnegöl Belediyesi, 8'inci takımı ortaokul öğrencileri ağırlıklı olarak kurdu.

İnegöl Belediyesi, proje takımlarına bir yenisini daha ekledi. 7 ayrı takımla farklı alanlarda bilimsel çalışmalar üreten İnegöl Belediyesi, 8'inci takımı ortaokul öğrencileri ağırlıklı olarak kurdu. Sosyal sorumluluk alanlarında çalışma yapacak Baykoca Arı Proje Takımı, bugün düzenlenen lansmanda Belediye Başkanı Alper Taban tarafından kamuoyuna tanıtıldı.

İnegöl Belediyesi'nin bilimsel ve teknolojik çalışmalarda görev alacak gönüllü gençlerden oluşturduğu proje takımlarına bir yenisi daha eklendi. 7 proje takımının farklı alanlarda çalışmalar yürüttüğü İnegöl Belediyesi'nde, 8'inci proje takımına Baykoca Arı Proje Takımı ismi verildi. Sosyal sorumluluk alanında çalışmalar yapacak proje takımı, ortaokul ağırlıklı öğrencilerden oluşuyor.

Baykoca Arı Proje Takımı için bugün İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezinde (DOSTUM) lansman düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban'ın katıldığı tanıtımda, ekip üyeleriyle tanışıp sohbet eden Başkan Taban "Bugün Doğa Sporları Merkezimizde yeni bir duyuruyu, yeni bir heyecanı paylaşmak için bir aradayız. Biliyorsunuz proje takımları oluşturduk. Bugün de 8. Proje ekibimizi tanıtmak için toplandık. İnegöl Belediyesi olarak sadece altyapı, üstyapı ya da sosyal donatı alanları oluşturmak değil, insana değer vererek, insana yatırım yaparak daha güzelliklerin ortaya çıkması çabamızı gayret ve azimle sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi üniversite gençlerimizle, hakeza lise düzeyindeki gençlerimizle bir dizi etkinlik ve projeler ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Bugün de ortaokul ağırlıklı ve liseye yeni geçen arkadaşlarımızdan oluşan bir proje takımı için bir araya geldik" dedi.

BİLİME İNANCIMIZ TAM

"Bilime inancımız tam" sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Taban şöyle devam etti: "Yüce yaratan oku emriyle bizlere talimat veriyor. Buradan biz şunu anlıyoruz; insan dediğimiz varlık gelişen bir varlık. Eğitilerek, donatılarak çok güzel faydalar elde edilebilir. Dolayısıyla buraya bilimi de, fenni de, teknolojiyi de katarak öğrencilerimizle güzel işler ortaya koymak istiyoruz."

12 GÖNÜLLÜ EKİP ÜYESİ SOSYAL SORUMLULUK ALANINDA ÇALIŞACAK

"Oluşturduğumuz Baykoca ekiplerini ben hatırlatmak istiyorum. Burada bir Baykoca Elektrikli Gezi Aracı çalışması yapan bir proje ekibimiz var. Yine Baykoca Feza Kadı Drone Takımımız var. Bu da kaçak yapıyla mücadele edebilmek adına teknoloji ve insansız hava araçlarının kullanımı noktasında istifade edeceğimiz bir proje. Baykoca İstikbal Roket Takımımız var. Bunlar yine lise kategorisinde yer alan takımlarımız. Bayoca Andromeda proje takımımız var. Sağlıkta yapay zekayla ilgili çalışmalar yürütüyorlar. Beşinci takımımız Baykoca Satürn Takımı. Teknofest'e de katılacaklar ve üniversite düzeyinde roket kategorisinde çalışmalar yapıyorlar. Baykoca ZİHA yani zirai insansız hava aracı… İHA ve SİHA'dan sonra bu da tarım alanında kullanılacak insansız hava aracını çalışan ekibimiz. 7'nci ekibimiz de Smur teknofest model uydu ile alakalı model uydu ile alakalı çalışmalar yapıyor. Bugün tanıtmak için toplandığımız 8'nci takımımız da Baykoca Arı Proje Takımımız. 12 gönüllü evladımızdan oluşuyor bu takımımız."

CESARETLERİNDEN DOLAYI KUTLUYORUM

"Ekibimiz; Alperen Yavuz, Efsa Sorguç, Ela Sönmez, Kağan Altuntaş, Kerem Moralıoğlu, Muhammed Enes Demirtaş, Selin Yağmur Yıldırım, Yağız Doğruyol, Zehra Gürbüz, Selman Şahin, Defne Gülmez ve Abdulmecit Yorulmaz olmak üzere Ortaokul ağırlıklı ve henüz Liseye başlamış arkadaşlarımızdan oluşuyor. İnşallah onlarla da çok güzel sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Ben her birine yürekten teşekkür ediyorum. Cesaretlerinden dolayı da tebrik ediyorum. Çalışmamızın ve takımımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

Alper Taban, Üniversite, Turizm, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 8. Proje Takımı Kuruldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti 14:28 Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım 14:27 Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı 14:23 İki otomobilin çarpıştığı korkunç kazada ölü sayısı 5'e yükseldi! Yakınları gözyaşlarına hakim olamadı
Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu 14:11 Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti 13:46 Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi 13:29 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi
''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi 13:07 ''Kızımı kullandı'' deyip, boşanma davası açan damadının arı kovanlarını paramparça etti! Kayınpederin intikamı görüntülendi Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti öne çıkıyor 13:05 Çift doz olup korona geçirenlerde bu 4 belirti öne çıkıyor

Son Dakika Haberleri
14:37 Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti
14:28 Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti
14:27 Rachid Ghezzal'dan Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran paylaşım
14:11 Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap
14:11 Mardin'de askeri araca yapılan saldırı nedeniyle 1 askerimiz şehit oldu
14:02 Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi
13:45 Son Dakika! Ankara'da bir kadın, kızı ve 2 torununu eşinin silahıyla öldürerek intihar etti
13:39 İkinci Aboubakar vakası! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'den şaşırtan cevap
13:29 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise evinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi
13:21 Galatasaray'ın kadrosuna dahil olmak isteyen Gedson, Benfica'ya rest çekti
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Şiddetli yağış sel getirdi! Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında kaldı Şiddetli yağış sel getirdi! Zonguldak'ta evler ve arabalar sular altında kaldı         
14:27
Oyun meraklısı 69 yaşındaki yaşlı adam, Red Dead Redemption 2'yi bitirdi Oyun meraklısı 69 yaşındaki yaşlı adam, Red Dead Redemption 2'yi bitirdi         
14:26
Kılıçdaroğlu'ndan kendisini Kılıçdaroğlu'ndan kendisini "Cumhurbaşkanımız" diyerek karşılayan kadına manidar cevap         
14:12
Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi Ali Koç'un disiplin talimatı verdiği teknik adam Vitor Pereira, adeta askerlik kanunları getirdi         
14:03
İkinci Aboubakar vakası! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'den şaşırtan cevap İkinci Aboubakar vakası! Yeni sözleşme teklifi yapılan Larin'den şaşırtan cevap         
13:39
Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını ileri sürdü         
13:08
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi Sakarya'da bulunan parçalanmış cansız bedenlerin 2 İranlı'ya ait olduğu tespit edildi         
13:04
"Mağduriyetleri gidereceğim" diyen Tosuncuk, ifadesinde mal varlığını da paylaştı         
12:13
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı Tosuncuk, mağdur ettiği insanların parasını ödemek istiyor! 85 sayfalık ilk ifadesi ortaya çıktı         
10:55
Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi Aracıyla kaza yapan arkadaşından 2 bin TL'lik hasar masrafını istedi, alamayınca cinayet işledi         
10:38
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor Son dakika! Sistemi çöken Akbank'tan açıklama: Sorun, ana bilgisayardaki arızadan kaynaklanıyor         
10:13
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 14:50:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 8. Proje Takımı Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement