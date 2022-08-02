8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Dikili ilçesinde, saat 18.15 sıralarında tarım alanında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Tolga TAHÇI/ İZMİR,
Kaynak: DHA
Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İzmir'de, tarım alanında yangın (2) - Son Dakika
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