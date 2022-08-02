İzmir'de, tarım alanında yangın (2) - Son Dakika
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İzmir'de, tarım alanında yangın (2)

02.08.2022 01:59
İzmir'de, tarım alanında yangın (2)

8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Dikili ilçesinde, saat 18.15 sıralarında tarım alanında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü.

8 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Dikili ilçesinde, saat 18.15 sıralarında tarım alanında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,


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İzmir'de ziraat arazisinde yangın İzmir'de ziraat arazisinde yangın İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor İzmir'de tarım alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: DHA

Dikili, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de, tarım alanında yangın (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de, tarım alanında yangın (2) - Son Dakika
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