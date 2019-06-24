Son Dakika Haberleri: 8 saatte 8 polis yaralandı
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8 saatte 8 polis yaralandı

47 dakika önce

YAKLAŞIK 250 çevreci aktivist, Avrupa'nın en büyük enerji şirketlerinden RWE'nin açtığı madeni, doğayı katlettiği gerekçesiyle işgal etti.

8 saatte 8 polis yaralandı, System.String[]
YAKLAŞIK 250 çevreci aktivist, Avrupa'nın en büyük enerji şirketlerinden RWE'nin açtığı madeni, doğayı katlettiği gerekçesiyle işgal etti. Polisin sert müdahalesi sonrası göstericiler 8 saatin sonunda alandan tahliye edilebildi. Tahliye sırasında çıkan olaylarda 8 polisin yaralandığı kaydedildi. Yaralı polislerin durumu hakkında detay verilmedi.

Hafta sonu bölgede yapılan diğer gösterilere yaklaşık 8 bin kişinin katıldığı ifade edildi. Göstericilerin bölgedeki demir yollarını da işgal etmesi nedeniyle linyit madeni taşıyan birçok tren seferi yapılamadı.

Çevreciler, bölgedeki ormanın RWE tarafından işletilen maden ocaklarının genişletilmesi için her geçen gün daha da küçüldüğünü iddia ediyor. Enerji şirketine karşı bölgede düzenlenen eylemlere Almanya'nın yanı sıra Avrupa'nın diğer ülkelerinden çevreci aktivistler de destek veriyor.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:13 
Polis, Avrupa, Güncel
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