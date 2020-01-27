8 sarı, 2 kırmızı kartın çıktığı maçın kazananı olmadı - Son Dakika
Son Dakika Spor 8 sarı, 2 kırmızı kartın çıktığı maçın kazananı olmadı - Son Dakika Spor

8 sarı, 2 kırmızı kartın çıktığı maçın kazananı olmadı

6 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig'in lideri 1308 Osmaneli Belediyespor, Akpınarspor deplasmanından puan kaybederek ligde ikinci sıraya geriledi.

8 sarı, 2 kırmızı kartın çıktığı maçın kazananı olmadı, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig'in lideri 1308 Osmaneli Belediyespor, Akpınarspor deplasmanından puan kaybederek ligde ikinci sıraya geriledi. Maçta 8 sarı kart 2 de kırmızı kart çıktı.


Bilecik 1. Amatör Lig 16'ıncı hafta müsabakasında Bozüyük Sentetik Saha'da oynanan Akpınarspor-1308 Osmaneli Belediyespor maçı 1-1 sonuçlanırken, bu skor 1308 Osmaneli Beledispor'u liderlikten etti. Maça iyi başlayan ev sahibi ekip maçın 27'inci dakikasında Cihan Yılmaz ile 1-0 öne geçti. Bu golden sonra ilk yarıda başka gol olmazken, ilk yarı Akpınarspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.


8 sarı 2 kırmızı kart çıktı


İkinci yarıya iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor açın 46'ıncı dakikasında Ahmet Bal golüyle beraberliği yakaladı. Maçın 78'inci dakikasında bir pozisyon sonrası ikinci sarı kart gören Emirhan Güven Akpınarspor'u 10 kişi bıraktı. Maçın 90+6'ıncı dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası aşırı itiraz eden Akpınarspor kalecisi Okan Akkaya direk kırmızı kart görerek, takımını 9 kişi bıraktı. 8 sarı 2 kırmızı kartın çıktığı maçın kazananı olmazken, puanını 41'e çıkaran 1308 Osmaneli Belediyespor ligde liderliği Bayırköyspor'a kaptırdı. Akpınarspor ise, 13 puana yükseldi. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:21 Kaynak: İHA
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