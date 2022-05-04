8 senedir evladından ayrı olan anne kızına çağrıda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

8 senedir evladından ayrı olan anne kızına çağrıda bulundu

04.05.2022 16:27
8 senedir evladından ayrı olan anne kızına çağrıda bulundu

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 975'inci gününe girdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 975'inci gününe girdi.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 975'inci gününde de devam ediyor. Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner'in annesi Zebude Öner, 8 senedir kızının kayıp olduğunu öne sürdü. HDP'nin kızını kaçırıp PKK'ya teslim ettiğini ileri süren anne Öner, "Kızımı aramak için Irak'a gittik, her yerde aradık hiç haber alamadık. Allah onları kahretsin. Kim kızımı kaçırıp götürmüş ise Allah, onların belasını versin. 8 senedir bizim bayramımız yoktur. Kızımı özlüyorum, kızım gel" dedi. - DİYARBAKIR

YORUMLAR
500
Altı bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor Altı bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor 6 bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor 6 bayramdır oğlundan uzak olan baba, evlat nöbetini sürdürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 8 senedir evladından ayrı olan anne kızına çağrıda bulundu - Son Dakika


Son Dakika
16:10 Athena Tapınağı'nın bitişiğinde bar açıldı, giriş kapısı olarak kazı alanındaki tarihi kalıntılar kullanıldı!
16:07 Fransa bu skandalla çalkalanıyor: Kadın milletvekilinin iç çamaşırı faturası Macron'un başını yaktı
15:57 YouTuber Nurgül Türk'e Afrika'da kabileden taciz: Kaç kız kaç!
15:19 Antalya'da festivalde onlarca kişi ölümden döndü: Korku dolu anlar kamerada
15:08 Arkadaşını bacağından bıçakladı, linçten zor kurtuldu!
15:06 Babası açıkladı: Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen teğmenin görev süresinin bitimine sadece 1 gün kalmış
15:02 Kılıçdaroğlu'ndan karanlıkta bir haftanın belgeseli: 9 dakikalık videoyu sosyal medya hesabından paylaştı
14:54 Sığınmacı tartışması büyüyor! İçişleri'nden Prof. Bengi Başer'e ağır sözler: İnsanlığı utandıracak kadar cahil!
14:38 Valilik duyurdu: İstanbul'da kaç yabancı ikamet ediyor?
13:48 Rusya, 9 Mayıs'taki Zafer Bayramı kutlamalarında "Ukraynalı savaş esirlerini Kızıl Meydan'da teşhir edecek" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2022 16:33:35. #1.11#
SON DAKİKA: 8 senedir evladından ayrı olan anne kızına çağrıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement