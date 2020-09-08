8. Sinemasal Film Festivali başladı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğinde 7-18 Eylül tarihleri arasında 6 farklı ilde düzenlenen 8. Sinemasal Film Festivali 'Batı Karadeniz Etabı' ile köylerde yaşayan çocuklara ulaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile 2013'ten bu yana Türkiye'nin 44 farklı ilinde sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan iki yüz binden fazla çocuk ve ailelerini sinemanın etkileyici dünyasıyla tanıştıran festivalin Batı Karadeniz etabı köylerde yaşayan binlerce çocuğa hayatlarında ilk kez sinema deneyimi yaşatacak.

Bilim Kurulunun açık havada ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tüm kurallara uygun olarak düzenlenen Festival sırasıyla Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak ve Karabük programlarının ardından 18 Eylül tarihinde Çankırı'da tamamlanacak.

(İHA)