8. Sinemasal Film Festivali Safranbolu'da devam etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinemasal Kültür Sanat Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen 8. Sinemasal Film Festivali kapsamında, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde köy çocukları sinemayla buluştu.

Bakanlığın desteğiyle 2013 yılından bu yana 44 farklı ilde sosyo-kültürel açıdan dezavantajlı bölgelerde yaşayan 200 binden fazla çocuk ve ailelerini sinema ile buluşturan festivalin "Batı Karadeniz Etabı" ile köylerde yaşayan binlerce çocuğa da hayatlarında ilk kez sinema deneyimi yaşatılması amaçlanıyor.

Bilim Kurulunun açık hava ve sosyal mesafe kuralı önerisi çerçevesinde tüm kurallara uygun düzenlenecek festival, Karabük programıyla devam etti.

Safranbolu ilçesine bağlı Yazı köyü meydanında kurulan açık hava sinema solununda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alındı.

Ateşi ölçülerek ve dezenfektan ile eller temizlenerek alana alınan çocuklar ve ailelerine çeşitli ikramlar da yapıldı.

Çocuklar ve aileleri, alanda kurulan dev ekrandan "Can Dostlar" isimli filmi izledi.

"200 binin üzerinde çocuk katıldı"

Sinemasal Kültür Sanat Derneği Genel Başkanı Enes Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2013 yılında başladıkları yolculukta 47. il olan Karabük'e geldiklerini, burada katılımın çok iyi olduğunu söyledi.

Pandemi nedeniyle izole bir ekipler festivali hazırladıklarını ve buna göre gerekli bütün önlemleri aldıklarını anlatan Kaya, "Daha önceki festivallerimize 200 binin üzerinde çocuk katıldı. Sinemasal olarak bakanlıkla birlikte organize edilen projelerde yurt dışında yapılan etkinliklerde 4 milyonun üzerinde çocuğun bu heyecanı yaşamasına vesile olduk." dedi.

Kastamonu ve Sinop illerine gittiklerini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Buradan sonra Bartın, Zonguldak ve ardından Çankırı'da bitireceğiz. Hedefimiz, amacımız bakanlığımızla beraber ulaşılması en zor dağ köylerinde dahi sinemayla tanışmamış çocuk kalmaması. Türkiye'de 5-17 yaş arası 18 milyon küsür çocuk var bu çocukların hayal kurmaları, geleceğe yönelik planlar yapmaları ve bu konuda ülkemize maddi manevi katkı sağlamaları gerekiyor. Gönüllü arkadaşların ve yerel yönetimlerin ilgi ve alakasına da burada değinmek istiyorum. Kendi hayatlarından fedakarlık yapan bir 10 arkadaşımız var. Ailelerinden ve sevdiklerinden uzak bir şekilde çocukların hayatına dokunmak için buradalar."