Son Dakika Haberleri: 8. sınıf öğrencisi kazada yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa 8. sınıf öğrencisi kazada yaralandı

8. sınıf öğrencisi kazada yaralandı

8 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde okuldan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmekte olan 8. sınıf öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

8. sınıf öğrencisi kazada yaralandı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde okuldan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmekte olan 8. sınıf öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, Dumlupınar Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur A. yönetimindeki 52 EJ 338 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 8. sınıf öğrenci Eşref Arda K.'ya(13) çarptı. Kazada yaralanan öğrenci olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralı öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çaykur Rizespor'lu Dimitris kaza yaptı
Şişli'de otomobil evin salonuna daldı Şişli'de kontrolden çıkan otomobil evin salonuna daldı! Avcılar'da bir doktorun, çocuğunun annesi meslektaşını vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 00:28:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8. sınıf öğrencisi kazada yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]