8 sivilin şehit olduğu sokaktaki evine döndü, gözyaşlarına boğuldu

MARDİN'in Nusaybin ilçesine, teröristler tarafından Suriye 'nin Kamışlı kentinden atılan ve 8 kişinin şehit olması, 35 kişinin de yaralanmasına neden olan havanın isabet ettiği sokaktaki evine, 6 gün sonra dönen Emine Macit, gördüğü manzara karşısında gözyaşı döktü.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Kamışlı kentinden, sınır hattında bulunan Mardin'in Nusaybin ilçesine 300'ü aşkın havan ve roket mermisi atıldı. 10 Ekim'de atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Fırat Mahallesi'ndeki apartman dairesinde, Fatma Yıldız ile kızları Emine ve Leyla Yıldız şehit oldu, 24 kişi de yaralandı. 11 Ekim günü ise Yenituran Mahallesi'ndeki farklı noktalara havan mermileri isabet etti. 8 sivil şehit oldu, 35 kişi de yaralandı.

SALDIRIDAN SONRA DÖNDÜĞÜ EVİNDE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay yerindeki moloz yığınları halen dururken, saldırıdan sonra Mardin'deki yakınlarının yanına giden Hamam Sokak'ta oturan Macit Ailesi, 6 gün evlerine döndü.

Evinin kapısını açan 5 çocuk annesi Emine Macit, karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarına boğuldu. Macit, ağlayarak, misafirleriyle bahçede otururken havan mermisinin düştüğünü anlatarak, şunları söyledi:

"Evin bahçesinde 10 kişi oturuyorduk. İlk ses geldi kaçtık, ikinci düştü, sonra üçüncüsü de buraya düştü. Kaçmaya fırsat bulamadık. Gelinim, kızlarım ve akrabalarımız vardı. İnsanlar burada öldü. Eşim yardımcı olmaya çalıştı, onları ambulansla taşıdı. Eşim bütün cenazeleri gördüğü için şu an psikolojisi bozuldu ve Mardin'de tedavi görüyor. Burada yaşamaktan korkuyoruz. Gelmek istemiyoruz. Ama durumumuz yok. Mardin'e gittik olaydan sonra ve bugün geldik."

Yusuf Macit de "Bir hafta sonra geldik eve. Evin hali içler acısı. Saldırı öncesi burada oturuyordu herkes" şeklinde konuştu.

Aynı sokakta oturan ve sesle dışarıya çıkan kızı Ceren'in de yaralandığını ifade eden Behiye Ture de "Ölenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara da şifa versin. Kızım kapıdayken şarapnel parçalarıyla yaralandı. Gidecek yerimiz yok. Nereye gidelim? Gidemiyoruz, çocuklarım burada. Maddi durumdan dolayı gidemiyoruz, gidecek yerimiz de yok" diye konuştu.

- Mardin