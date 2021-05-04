8 soruda mide botoksu - Son Dakika

8 soruda mide botoksu

04.05.2021 08:52
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Güneşli Erdem Hastahanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İsmail Çağatay Topçu, ameliyat gerektirmeyen zayıflama yöntemlerinden biri olan mide botoksu hakkında en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Botoks nedir?

Botoks (botulinum toksini), clostridium botulinum adlı bakteriden elde edilen bir toksindir. Sinir uçlarında iletimi sağlayan maddelerin salınımını engelleyerek etkisini gösterir.

Mide botoksu nedir?

Mideye botoks uygulaması, yeni bir kilo verdirme yöntemidir. Bu işlem bir obezite ameliyatı değildir. Mide botoksu, mideye uygulanan botulinum toksinleri sayesinde mide kaslarının daha yavaş çalışmasını ve iştahın azalmasını sağlar. Mide botoksu uygulaması sayesinde hastalar daha az yan etkiyle ve daha kısa sürede fazla kilolarından kurtulabilirler. Mide botoksu uygulaması ile midenin kasları zayıflatılır ve hastaların çok daha uzun süre tok kalmaları sağlanır. Uzun süre tok kalan mide içindeki besinleri daha yavaş sindirir. Bu da hastalarda iştahsızlık yaratır ve kısa sürede kilo verilmesini sağlar.

Mide botoksu kimler için uygundur?

Mide botoksu, kilo vermek isteyen ve fazla kilolu olan herkese uygulanabilir. Mide botoksu, fazla kiloları olan ancak ameliyat olacak seviyede olmayan hastalar için uygulanır. Uzun süre diyet ve spor ile kilo verememiş olan hastalar, mide botoksu yaptırabilirler.

Mide botoksu uygulanacak kişilerin;

Vücut kitle indeksi 40'ın altında olmalıdır.

16-65 yaş sınırında olmalıdır.

Midesinde ülser, gastrit gibi rahatsızlığı olanlar tedavi sonrası bu işlemi yaptırabilir.

Botilinum toksinine alerjisi bulunmamalıdır.

Kas sinir hastalığı olmamalıdır.

Yani vücut kitle indeksi 25-40 arası, 10-20 kilo fazlalığı olan, diyet ve egzersiz ile kilo veremeyen bireylerde uygulanır.

Mide botoksu nasıl yapılır?

İşlem, sedasyon altında ( uyutularak ), 8 saatlik açlık sonrasında endoskopi ünitesinde yapılır.

İşlem sonrasında hastanede yatış gerektirmez ve aynı gün içerisinde günlük yaşantı devam eder. İşlem endoskopik olarak gerçekleştirilir. İşlem öncesi mide muayene edilerek değerlendirilir. Midenin belli bölgelerine botoks enjeksiyonu yapılır. Yaklaşık 20-25 dakika sürer. İşlemden sonra hastalar 1-2 saat gözetim altında tutulur ve aynı gün içinde evlerine taburcu edilir.

Mide botoksu işlemi esnasında ve sonrasında ağrı, acı hissedilmez. Ayrıca kusma ve buna benzer sağlık problemleri görülmez. Uygulama sonrasında hastaların kısıtlanmasını gerektiren durumlar bulunmaz. Hastalar, aynı gün içinde normal yaşamlarına geri dönebilir ve günlük işlerini yapmaya devam edebilir.

Mide botoksunun etkisi ne zaman başlar?

İşlem etkisini ertesi gün göstermeye başlar ve 3-5 günde üst seviyeye çıkar.

Mide botoksunun etkisi ne kadar sürer?

Mide botoksunun etki süresi ortalama 5-6 ay sürmektedir. Fakat gerekli görülürse 2-3 defaya kadar tekrarlanabilen bir işlemdir.

Mide botoksu kimlere uygulanmaz?

Hamile ve emziren kişilere,

Botilinum toksinine alerjisi olan kişilere,

Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olan kişilere,

Myastenia Graves gibi kas sinir hastalığı olanlara uygulanmamaktadır.

Mide botoksu sonrası beslenme nasıl olmalıdır?

Mide botoksu sonrası, beslenme 2 saat sonra yapılabilir. 4 ay boyunca sıvı ve sebze ağırlıklı yiyecekler tüketilmelidir.

Asitli içecekler, hazır gıdalar tüketmemeye özen gösterilmelidir.

Sigara ve alkol tüketimi sınırlandırılmalıdır.

Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme programı uygulanması önerilir.

Obezite, Botoks, Diyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 8 soruda mide botoksu - Son Dakika


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