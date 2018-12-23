8 Su Yaratığı Yakalandı (Bu Videoya İnanmakta Zorlanacaksınız..)
2 saat önce
Deniz, göl ve nehir gibi suların içlerinde hala keşfedilmemiş çok sayıda gizemli yaratık bulunmaktadır.
Deniz, göl ve nehir gibi suların içlerinde hala keşfedilmemiş çok sayıda gizemli yaratık bulunmaktadır. Kimi zaman insanlar sularda bu gizemli ve korkunç yaratıkları gördüklerini iddia etmekte hatta bu yaratıklara ait görüntüleri internette paylaşmaktadırlar.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:52 Kaynak: Youtube
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