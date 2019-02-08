Son Dakika Haberleri: 8 Şubat Cuma Dha Spor Gündemi

8 Şubat Cuma Dha Spor Gündemi

34 dakika önce

(ÖZEL) Mecnun Otyakmaz: "Yeri dolmayacak futbolcu yok""Hayalimiz Avrupa kupaları""Diabate'yi tekrardan kiralayabiliriz"(ÖZEL) Ergün Penbe: "Başakşehir için o sene bu sene""Galatarasay, Trabzonspor'dan rövanşı alır""İki takımın da performansı Avrupa'da kupa kazanacak düzeyde değil""Fenerbahçe...

8 Şubat Cuma Dha Spor Gündemi, System.String[]
(ÖZEL) Mecnun Otyakmaz: "Yeri dolmayacak futbolcu yok"

"Hayalimiz Avrupa kupaları"

"Diabate'yi tekrardan kiralayabiliriz"

(ÖZEL) Ergün Penbe: "Başakşehir için o sene bu sene"

"Galatarasay, Trabzonspor'dan rövanşı alır"

"İki takımın da performansı Avrupa'da kupa kazanacak düzeyde değil"

"Fenerbahçe de Galatasaray da maçlarını kazanır"

"3 kulvarda aynı anda konsantre olmak zor"

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe  

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

11.00 Erkek basketbol takımının isim hakkı sponsorluğu ile ilgili imza töreni düzenlenecek. 

BEŞİKTAŞ

17.30 Siyah beyazlılarda Bursaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

TRABZONSPOR

Bordo mavili takımda deplasmanda oynanacak Galatasaray maçının çalışmaları devam edecek.

BASKETBOL

EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Panathinaikos

22.45 EA7 Olimpia Milano - Darüşşafaka Tekfen

VOLEYBOL

Efeler Ligi

18.00 Fenerbahçe - Tokat Bld. Plevne

GÜREŞ

Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:27 Kaynak: DHA

Mecnun Otyakmaz, Başakşehir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor
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