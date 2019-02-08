8 Şubat Cuma Dha Spor Gündemi
34 dakika önce
(ÖZEL) Mecnun Otyakmaz: "Yeri dolmayacak futbolcu yok""Hayalimiz Avrupa kupaları""Diabate'yi tekrardan kiralayabiliriz"(ÖZEL) Ergün Penbe: "Başakşehir için o sene bu sene""Galatarasay, Trabzonspor'dan rövanşı alır""İki takımın da performansı Avrupa'da kupa kazanacak düzeyde değil""Fenerbahçe...
(ÖZEL) Mecnun Otyakmaz
: "Yeri dolmayacak futbolcu yok"
"Hayalimiz Avrupa
kupaları"
"Diabate'yi tekrardan kiralayabiliriz"
(ÖZEL) Ergün Penbe
: "Başakşehir
için o sene bu sene"
"Galatarasay, Trabzonspor
'dan rövanşı alır"
"İki takımın da performansı Avrupa'da kupa kazanacak düzeyde değil"
"Fenerbahçe
de Galatasaray
da maçlarını kazanır"
"3 kulvarda aynı anda konsantre olmak zor"
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor
- Fenerbahçe
GALATASARAY
Sarı kırmızılılar, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.
11.00 Erkek basketbol
takımının isim hakkı sponsorluğu ile ilgili imza töreni düzenlenecek.
BEŞİKTAŞ
17.30 Siyah beyazlılarda Bursaspor
maçının hazırlıkları tamamlanacak.
TRABZONSPOR
Bordo mavili takımda deplasmanda oynanacak Galatasaray maçının çalışmaları devam edecek.
BASKETBOL
EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko
- Panathinaikos
22.45 EA7 Olimpia Milano
- Darüşşafaka
Tekfen
VOLEYBOL
Efeler Ligi
18.00 Fenerbahçe - Tokat
Bld. Plevne
GÜREŞ Kahramanmaraş
'ta düzenlenecek olan Türkiye
Serbest Güreş Şampiyonası başlayacak.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:27 Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de Roman Neustadter'in Serdar Aziz'e Sorduğu Soru Olay Oldu
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'dan Gazi Muhammet Atmaca'ya Ziyaret!
Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Güncellendi! Fenerbahçe'ye Sürpriz Oran
İmza Töreninde Herkes Gülüp Eğlenirken, Yassine Benzia'nın Üzgün Bir Şekilde Oturması Dikkat Çekti