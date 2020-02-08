8 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 8 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

8 Şubat Cumartesi DHA Spor Gündemi

6 saat önce

BURHAN FELEK ATLETİZM STADI15.00 Yenilenme çalışmaları tamamlanan ve yeniden Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

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BURHAN FELEK ATLETİZM STADI

15.00 Yenilenme çalışmaları tamamlanan ve yeniden Türk sporuna kazandırılan Burhan Felek Atletizm Stadı'nın açılışı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

SÜPER LİG

14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor

17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor

17.00 Beşiktaş - Gaziantep FK

20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

FENERBAHÇE

10.30 Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

TFF 1. LİG

14.00 Giresunspor - İstanbulspor (Giresun Atatürk)

16.30 Eskişehirspor - Altınordu (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor - Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

- TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 22'nci hafta maçları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)

15.15 Teksüt Bandırma - Beşiktaş Sompo Sigorta (Teksüt Kara Ali Acar)

17.30 Türk Telekom - TOFAŞ (Ankara)

20.00 Frutti Extra Bursaspor - OGM Ormanspor (TOFAŞ)

VOLEYBOL

AXA Sigorta Efeler Ligi

15.00 Spor Toto - Tokat Belediye Plevne (TVF Başkent)

15.00 Arkas Spor - Arhavi Voleybol (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Venus Spor Kompleksi)

AVRUPA'DAN FUTBOL

15.30 Everton - Crystal Palace (Cenk Tosun)

17.30 Schalke 04 - Paderborn ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)

17.30 Werder Bremen - Union Berlin ( Ömer Toprak, Nuri Şahin - Yunus Mallı)

17.30 Wolfsburg - Fortuna Düsseldorf ( Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

18.00 Brentford - Middlesbrough (Halil Dervişoğlu)

20.30 Valladolid - Villarreal (Enes Ünal)

23.00 Atletico Madrid - Granada (İsmail Köybaşı)

GÖRME ENGELLİLER SATRANÇ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen 2020 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası sona erecek.


Burhan Felek, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:28 Kaynak: DHA
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