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8 Şubat'ta sakın hasta olmayın: Doktorlar bütün Türkiye'de greve gidiyor! - Son Dakika

8 Şubat'ta sakın hasta olmayın: Doktorlar bütün Türkiye'de greve gidiyor!

07.02.2022 12:56
8 Şubat'ta sakın hasta olmayın: Doktorlar bütün Türkiye'de greve gidiyor!

Sağlık çalışanları 8 Şubat'ta Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla yurt genelinde iş bırakma eylemi yapacak. Eyleme Sağlık Emekçileri Sendikası'na mensup sağlık çalışanları da katılacak.

"Hakkımız Olanı Alana Kadar Mücadeleye Devam" sloganı ile yapılacak greve ilişkin TTB'den yapılan açıklamada "Yapacağımız G(ö)REV etkinliği emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı G(ö)REV'idir. Bu eylemin haklılığı, meşruluğu hiçbir tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır" denildi.

COVID-19, ACİL, YOĞUN BAKIM, DİYALİZ, KANSER, GEBE HASTALARIN TEDAVİSİ AKSAMAYACAK

TTB açıklamasında aşağıdaki hasta gruplarının tedavilerinin aksatılmayacağını da belirtti:

1) COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecektir.

2) Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacaktır. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecektir.

3) Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla (aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli) önlemler alınmalıdır. Bu hususta sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliği öncelikle kurum idarecilerindedir.

4) Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecektir.

5) Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecektir.

6) Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

SES'TEN DE ÇAĞRI: BÜTÇE 2021'İN GERİSİNDE

Sağlık Emekçileri Sendikası'ndan (SES) yapılan yazılı açıklamada da sağlık bütçesine dikkat çekildi. 2021 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinde sağlık çalışanlarına verilen pay 30,7 milyar iken 2022 bütçesinde bu tutarın yüzde 32 artış ile 40,6 milyar TL'ye çıkarıldığını belirten sendika açıklamasında "Bütçede emekçilere ayrılan kaynak yüzde 32 artırılırken 2022 ocak ayı itibariyle yıllık enflasyon yüzde 48,69 olarak gerçekleşmiş olup, enflasyon oranı sağlık emekçilerine ayrılan bütçeyi reel olarak 2021 yılının gerisine düşürmüştür" eleştirisinde bulunuldu.

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Sağlık Emekçileri Sendikası, Türk Tabipleri Birliği, Grev, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 8 Şubat'ta sakın hasta olmayın: Doktorlar bütün Türkiye'de greve gidiyor! - Son Dakika


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