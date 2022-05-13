8. TDV Gençlik Fuarı açıldı - Son Dakika
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8. TDV Gençlik Fuarı açıldı

13.05.2022 22:07
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı

8. TDV Gençlik Fuarı açıldı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi'nin düzenlediği "Denge ve Alem" temalı 8. TDV Gençlik Fuarı'nın açılışını yaptı.

8. TDV Gençlik Fuarı açıldı

ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi'nin düzenlediği "Denge ve Alem" temalı 8. TDV Gençlik Fuarı'nın açılışını yaptı.

İstanbul Üsküdar'daki Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, en çok mutlu olduğu anların gençlerle birlikte geçirdiği anlar olduğunu söyledi. Erbaş, fuarın 'Denge ve Alem' olan temasına atıfta bulunarak, "Cenab-ı Hak kainatı çok güzel bir dengede yaratmıştır. Yüce Rabbimiz ayeti kerimede 'Çevir gözünü bir bak. Bir dengesizlik bulabilir misin?' diye buyuruyor. Sonra kainattaki bu dengeyi yeryüzüne yansıtacak halifeyi yaratıyor. Ona da 'insan' diyor. Kainattaki dengeyi yeryüzünde de sağlasınlar diye peygamberleri gönderiyor ve bu peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa'dır (s.a.s.). Onun için kendisine son gelen ayeti kerimede Rabbimiz, 'Bugün sizin dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım' buyuruyor" dedi.

"Medeniyetimizin gençleri olarak elimizden kitap ve kalemin düşmemesi gerekiyor"

Erbaş, birinci inen surenin 'oku' diye başladığına, nüzul sırasına göre ikinci inen surenin ise 'Kalem Suresi' olduğuna işaret ederek, "Elimizden kitap ve kalemin düşmemesi gerekiyor. Okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten uzak kalmayacağız. Buna dikkat ettiğimiz asırlarda kütüphanelerimizin, kitaplarımızın bütün dünyayı aydınlattığı asırlarda hep yükselmişiz, ilerlemişiz. Dengemizin bozulmaması için alemdeki dengenin insanlığa da yansıması için kitap, kalem, okumak, okutmak, öğrenmek, öğretmek, araştırmak bizim hedefimizdir" diye konuştu.

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Erbaş, stantları gezerek gençlerle sohbet etti. Açılışa İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık ile İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş da katıldı.

39 sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, 13-15 Mayıs tarihleri arasında 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Fuar etkinlikleri 'TDV KAGEM' ve 'TDV Gençlik Fuarı' sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek. Fuar süresince ayrıca #gençlik1alem etiketiyle sosyal medyada fuardaki etkinliklere dikkat çekilecek.

8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı
8. TDV Gençlik Fuarı açıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV 8. Gençlik Fuarı'nda konuştu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TDV 8. Gençlik Fuarı'nda konuştu '6. Gıda, Tarım Hayvancılık Fuarı' açıldı '6. Gıda, Tarım Hayvancılık Fuarı' açıldı

Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 8. TDV Gençlik Fuarı açıldı - Son Dakika
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