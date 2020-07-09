8 Temmuz 2020 Haberleri - Son Dakika

Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu

Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım

İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'toplum bağışıklığı' tartışmalarına son noktayı koydu: Bu mümkün değil

Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı

'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı

Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi

Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi

Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Anadolu'da vaka sayıları neden arttı? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı

ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne askeri eğitim ve öğretim fonu verecek

Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla 100. kez sahada yer aldı

İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var

Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi

Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor

Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı

Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Çoklu baro kanun teklifiyle savunma daha da güçlenecek

Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde 'gözlemci' bulundurulacak

Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı

Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki

Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın

Haber Yayın Tarihi:

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı

"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap

HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi

Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı

Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim