8 Temmuz 2020 Haberleri - Son Dakika

8 Temmuz 2020 Haberleri
8 Temmuz 2020 Manşet Haberleri.
- Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
- Türkiye'den Güney Kıbrıs'ı askeri eğitim programına dahil eden ABD'ye sert tepki
- Ordu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi ağır yaralandı
- Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde 'gözlemci' bulundurulacak
- Kahramanmaraş'ta çalınan 'Pablo' isimli köpek Hatay'da bulundu
- MHP Genel Başkanı Bahçeli: Çoklu baro kanun teklifiyle savunma daha da güçlenecek
- Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu.
- Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı
- Galatasaray maçında 2 gol atan Cisse, krallıkta Sörloth'u geçti
- Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
- Irak'ta günlük koronavirüs vaka sayısında rekor artış yaşandı
- Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
- Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
- İmamoğlu'ndan Can Akın Çağlar atamasına tepki gösteren CHP'lilere: Hepsine verecek cevabım var
- ABD'li senatörlerden küstah Türkiye mektubu! Yaptırım çağrısında bulundular
- Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
- Devamsızlıktan kalan lise son sınıf öğrencilerine mezuniyet müjdesi
- Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla 100. kez sahada yer aldı
- ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne askeri eğitim ve öğretim fonu verecek
- Milyonlarca öğrencinin kaderini salgının seyri belirleyecek
- Anadolu'da vaka sayıları neden arttı? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı
- Trabzonspor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
- Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
- Fatih Terim, Falcao'yu gelecek sezon kadroda istemiyor
- Son Dakika: Bakan Koca, 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna yanıt verdi
- Yeni sezon transfer dönemi 4 Ağustos 2020'de başlayacak
- Son Dakika: Türkiye'de 8 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1041 yeni vaka tespit edildi
- 'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
- Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde en çok vakanın görüldüğü 7 ili paylaştı
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 'toplum bağışıklığı' tartışmalarına son noktayı koydu: Bu mümkün değil
- İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
- HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
- Seyir halinde telefonla konuşurken emniyet müdürüne yakalanan polise ceza kesildi
- Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
- Marsilya, eski Galatasaraylı Mitroglou'nu, Türk kulüplerine önerdi
- 3 yaşındaki çocuğa sigara içiren kişi gözaltına alındı
- Galatasaraylı Mbaye Diagne, saçlarını sarı kırmızıya boyattı
- Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
- Sakarya'da 14 büyükbaş hayvanın ölmesi 18'inin de hastalanması nedeniyle alım satım işlemlerini durduruldu
- Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 00:15
Son Dakika 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:23 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 13:07 ABD'de koronavirüsü öldüren spreylere onay verildi 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 10:59 Dünya şampiyonu snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetti 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:54 Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için teknik direktör isyanı: Mart ayında bir hocayla anlaşmaması skandal