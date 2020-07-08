8 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

Fatma Uruk: Rekor için Meksika'ya geleli 4 ay oldu
"Bu süreçte; pandemi, şiddetli bir deprem, fırtınalar, seller ve ateşli humma salgını atlatıldı bu ülkede"
SÜPER LİG18.30 Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor18.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü21.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray
TFF, 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG KARARINI VERECEKYeni tip koronavirüs sebebiyle sonlandırılan TFF 2'nci ve 3'üncü ligler için tescil formatının bugün açıklanması bekleniyor.BEŞİKTAŞ18.30 Siyah beyazlılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.
HENTBOL
16.00 A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri Avusturya'da çekilecek kurayla belirlenecek.