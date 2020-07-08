8 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

Fatma Uruk: Rekor için Meksika'ya geleli 4 ay oldu

"Bu süreçte; pandemi, şiddetli bir deprem, fırtınalar, seller ve ateşli humma salgını atlatıldı bu ülkede"

Meksika'daki son durum ne?

Türkiye 'deki sporcu arkadaşlarım şu anda gerçekten çok şanslı"

"Geldiğim günden bu yana dalış maskesi takamadım"

Meksika'da neler yapıyor?

"Durum karamsar değil"

"Türkiye'yi çok özledim"

Spor Yaralanmaları Uzmanı Erdil: Muslera doğrusunu yapıyor

"Sporcular sezon başındaki gibi rahat değil"

"Beklediğimden daha az sakatlık oldu"

"Muslera daha erken dönebilir"

Falcao kendini korumaya almış olabilir"

"Sezon başında daha korumacı davranırken, sezon sonlarında biraz risk alınabilir"

SÜPER LİG

18.30 Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

18.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor

21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü

TFF, 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG KARARINI VERECEK

Yeni tip koronavirüs sebebiyle sonlandırılan TFF 2'nci ve 3'üncü ligler için tescil formatının bugün açıklanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ

18.30 Siyah beyazlılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.

HENTBOL

16.00 A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri Avusturya'da çekilecek kurayla belirlenecek.