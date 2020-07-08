8 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika

8 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi

Fatma Uruk: Rekor için Meksika'ya geleli 4 ay oldu"Bu süreçte; pandemi, şiddetli bir deprem, fırtınalar, seller ve ateşli humma salgını atlatıldı bu ülkede"Meksika'daki son durum ne?

Fatma Uruk: Rekor için Meksika'ya geleli 4 ay oldu

"Bu süreçte; pandemi, şiddetli bir deprem, fırtınalar, seller ve ateşli humma salgını atlatıldı bu ülkede"

Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Van Gölü'nde 60 kişiyle battığı düşünülen teknenin yeri bulundu
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı
Meksika'daki son durum ne?

" Türkiye'deki sporcu arkadaşlarım şu anda gerçekten çok şanslı"

"Geldiğim günden bu yana dalış maskesi takamadım"

Meksika'da neler yapıyor?

"Durum karamsar değil"

"Türkiye'yi çok özledim"

Spor Yaralanmaları Uzmanı Erdil: Muslera doğrusunu yapıyor

"Sporcular sezon başındaki gibi rahat değil"

"Beklediğimden daha az sakatlık oldu"

"Muslera daha erken dönebilir"

"Falcao kendini korumaya almış olabilir"

"Sezon başında daha korumacı davranırken, sezon sonlarında biraz risk alınabilir"

"Demba Ba ve Emre Belözoğlu en iyi örnekler"

SÜPER LİG

18.30 Demir Grup Sivasspor - BtcTurk Yeni Malatyaspor

18.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor

21.00 Göztepe - MKE Ankaragücü

21.00 Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray

TFF, 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİG KARARINI VERECEK

Yeni tip koronavirüs sebebiyle sonlandırılan TFF 2'nci ve 3'üncü ligler için tescil formatının bugün açıklanması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ

18.30 Siyah beyazlılarda Kasımpaşa maçının hazırlıkları tamamlanacak.

HENTBOL

16.00 A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri Avusturya'da çekilecek kurayla belirlenecek.


Demba Ba, Meksika, Deprem, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 8 Temmuz Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor
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