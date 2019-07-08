Son Dakika Haberleri: 8 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi
Son Dakika Spor Haber

8 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi

1 saat önce

FENERBAHÇE13.00 A takım ile U19 takımı, barbekü organizasyonunda bir araya gelecek.

8 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi, System.String[]

FENERBAHÇE
13.00 A takım ile U19 takımı, barbekü organizasyonunda bir araya gelecek.
Sarı lacivertliler, basına kapalı idmanla hazırlıklarını sürdürecek. 

GALATASARAY
Yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam edilecek.

BEŞİKTAŞ
18.30 Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nde başlayacak.

TRABZONSPOR
18.00 Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Turuncu lacivertliler, kamp yapmak üzere Avusturya'nın Salzburg şehrine hareket edecek.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
Son 16 Turu
19.00 Mali - Fildişi Sahili
22.00 Gana - Tunus


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:21 Kaynak: DHA
Beşiktaş Spor Kulübü, Avusturya, Tunus, Riva, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Mesut Özil çılgınlığı! Sponsor aranıyor Everton'da sürpriz Cenk Tosun gelişmesi Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Rize maçında bizi bitirdi Ciciş kardeşler Kayserisporlu futbolcularla lüks teknede görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 10:53:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]