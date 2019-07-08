8 Temmuz Pazartesi DHA Spor Gündemi
1 saat önce
FENERBAHÇE13.00 A takım ile U19 takımı, barbekü organizasyonunda bir araya gelecek.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:21 Kaynak: DHA
FENERBAHÇE
13.00 A takım ile U19 takımı, barbekü organizasyonunda bir araya gelecek.
Sarı lacivertliler, basına kapalı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
GALATASARAY
Yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam edilecek.
BEŞİKTAŞ
18.30 Siyah beyazlılar yeni sezon hazırlıklarına Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takım Tesisleri'nde başlayacak.
TRABZONSPOR
18.00 Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Turuncu lacivertliler, kamp yapmak üzere Avusturya'nın Salzburg şehrine hareket edecek.
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
Son 16 Turu
19.00 Mali - Fildişi Sahili
22.00 Gana - Tunus
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