8 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

8 terörist daha etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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