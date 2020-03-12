8 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 8 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

8 terörist daha etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

8 terörist daha etkisiz hale getirildi, System.String[]

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/ YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi."

(İHA)

YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
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