8 terörist daha etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: "Barış Pınarı bölgesindeki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK/ YPG 'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu

Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti