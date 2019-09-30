Son Dakika Haberleri: 8 terörist etkisiz hale getirildi
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8 terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

8 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."

(İHA)

İçişleri Bakanlığı, Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:21 Kaynak: İHA
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