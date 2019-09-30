8 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:21 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt Pervari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Siirt'te devam eden operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
(İHA)
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