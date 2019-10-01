Son Dakika Haberleri: 8 ton küflenmiş midye ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

8 ton küflenmiş midye ele geçirildi

41 dakika önce

Antalya'nın Aksu ilçesinde tırın dorsesinde 8 ton küflenmiş midye ele geçirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde tırın dorsesinde 8 ton küflenmiş midye ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yol kontrolü sırasında durdurulan bir tırın dorsesinde çuvallara doldurulmuş midye bulundu.

Sağlıksız koşullarda üretilen ve küflü olduğu belirlenen 8 ton midyeye, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. Tır şoförüne ve midye ticareti yapan kişilere ceza kesildi.

Ele geçirilen midyeler, Aksu Belediyesi tarafından imha edildi.

8 ton küflenmiş midye ele geçirildi

Antalya, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi
Çevredeki vatandaşlar öldüresiye dayak yiyen kadını izlemekle yetindi Antalya'dan rekor: 12 milyon 500 bin 803 turist geldi Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır suçlama: 7 bin 500 Euro'ya alınan ağaçların gerçek fiyatının 780 Euro olduğunu öğrendik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 23:39:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 8 ton küflenmiş midye ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]