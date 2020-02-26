8. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri sahiplerine verildi - Son Dakika
Son Dakika Spor 8. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri sahiplerine verildi - Son Dakika Spor

8. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri sahiplerine verildi

6 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 8. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri, sahiplerini buldu.

8. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri sahiplerine verildi, System.String[]

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Simya Metal 8. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri, sahiplerini buldu.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen törende konuşan TSYD İzmir Şube Başkanı Bahri Okumuş, İzmir'de sporun ve spor kültürünün gelişmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle geleneksel futbol turnuvasının yanı sıra voleybol turnuvası yaptıklarını, 2 yıl önce gerçekleştirdikleri "İzmir Spor Tarihi" sempozyumdaki bildirilerin yer aldığı kitabın da basıldığını hatırlatan Okumuş, şöyle konuştu:

"Ege'de yılın spor ödülleri organizasyonuna 8 yıl önce başlamıştık. Belirli kriterlere dayanan isimlere ödül verilmesi, bizleri uluslararası alandaki müsabakalarda gururlandıran sporcularımıza taltifte bulunulmasının bizim görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Minik bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bizlere."

Ödül alanlar

TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Yukatel Denizlispor ile TFF 1. Lig'e yükselen Ekol Göz Menemenspor "yılın takımları" unvanını elde ettiği organizasyonda, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazanan cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, yüzücü Emre Sakçı ve rüzgar sörfünde olimpiyat kotasına ulaşan Dilara Uralp, olimpiyat onuru ödüllerini aldı.

Organizasyonda ödül alanlar şöyle:

Yılın takımları: Ekol Göz Menemenspor, Yukatel Denizlispor

Yılın teknik direktörü: Yücel İldiz (Eski Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü)

Yılın antrenörleri: Özgür-Aysel Gümüşlü (Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota almayı başaran Nazlı Savranbaşı'nın antrenörleri), Türker Oktay (Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası erkekler 50 metre kurbağalamada gümüş madalya kazanarak ilki başaran milli sporcu Emre Sakçı'nın antrenörü)

Olimpiyat Onuru Ödülleri: İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan (Cimnastik), Emre Sakçı (Yüzme), Dilara Uralp (Rüzgar sörfü)

Ege'de yılın sporcuları: Kerem Kamal (Güreş), Derin Baytur, Okyanus Arıkan, Can Ertürk (Yelken), Ayşe Begüm Onbaşı ve Mehmet Ercoş (Cimnastik)

Türkiye Spor Yazarları Derneği, İzmir, Ege, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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