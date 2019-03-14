Son Dakika Haberleri: 8. Türkçe Pratik Kış Okulu" Programı

8. Türkçe Pratik Kış Okulu" Programı

1 saat önce

Atatürk Üniversitesi (ATAÜ) bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkçe Pratik Kış Okulu" programı sayesinde 6 ülkeden Erzurum'a gelen 20 öğrenci, ATAÜ Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

8. Türkçe Pratik Kış Okulu
Atatürk Üniversitesi (ATAÜ) bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkçe Pratik Kış Okulu" programı sayesinde 6 ülkeden Erzurum'a gelen 20 öğrenci, ATAÜ Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

ATAÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Dış İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğünce bu yıl sekizincisi düzenlenen "Türkçe Pratik Kış Okulu Programı"na Rusya, Ukrayna, Polonya, Kazakistan, Malezya ve Gürcistan'dan 20 misafir öğrenci katıldı.

Yarın sona erecek program kapsamında önce Türkçe ders eğitimi alan öğrenciler, ardından çeşitli etkinliklere katılıp Türk kültürünü, Türkiye'yi ve Erzurum'u tanıma fırsatı buldu.

ATAÜ Rektörü Çomaklı'yı ziyaret eden öğrenciler, Çomaklı'ya programdan duydukları memnuniyetten dolayı teşekkür etti.

Çomaklı da misafir öğrencileri ağırladıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, üniversitelerinde 3 bin yabancı öğrencinin öğrenim gördüğünü belirtti.

90 ülkeden gelen 3 bin yabancı öğrenciye kendilerini rahat hissetmeleri için ne gerekiyorsa yaptıklarını anlatan Çomaklı şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ile ülkeleri arasında bir nevi kültür elçiliği görevi yapan misafir öğrencilerimiz bizler için ayrı öneme sahip. Çünkü üniversitemizden mezun olan öğrencilerimiz burada aldıkları eğitim sayesinde ülkelerinde önemli mevkilerde görev yapıyor ve üniversitemizle ilişkilerini sürdürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Türkiye, Atatürk Üniversitesi, Çomaklı, Kültür Sanat
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