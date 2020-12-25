8. Türkiye İnovasyon Haftası

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın inovasyonla birlikte yükseleceğini belirterek, "Bugün katma değerli üretim, sürdürülebilirlik, markalaşma ve inovasyon alanlarında atacağımız her adım, ihracatla yükselen Türkiye'nin teminatı olacaktır." dedi.

Ticaret Bakanlığının katkılarıyla TİM tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen "Türkiye İnovasyon Haftası", çevrim içi gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Açılışta konuşan TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin son 19 yılda birçok coğrafyanın ilham kaynağı, Avrasya'nın kalbi ve küresel ticaretin odak noktası haline geldiğini belirterek, "Cumhurbaşkanım; büyük bir vizyonla başlatmış olduğunuz yeni reform döneminin ülkemizi milli hedeflerimize taşıyacağına inancımız tam. TİM'in geleneksel hale gelmiş Türkiye İnovasyon Haftası'nı eğitimden sanata, bilimden sağlığa, ekonomiden uluslararası ilişkilere, iletişimden ticaret diplomasisine kadar her alanda etkili, tüm sektörleri kapsayan bir organizasyon haline getirdik." ifadelerini kullandı.

Gülle, bu yıl sanal platformda gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası'nda çok geniş bir kitleye ulaşacaklarını bildirdi.

TİM çatısı altında ihracatın inovasyonla desteklendiğini aktaran Gülle, "Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG'le, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren kurumsal inovasyon sistemi mentorluk modelimiz İnoSuit'le, Türkiye'nin en genç ve inovatif ailesi İnovaTİM'le, ülkemizin en yaygın ve geniş kapsamlı girişimcilik ailesi TİM-TEB Girişim Evlerimiz ile her sektörde inovasyon ekosistemini destekliyoruz. TİM olarak, salgının çok öncesinde dijital dönüşümümüzü tamamlayarak engelleri birer birer aştık." diye konuştu.

Dijital dönüşüm hamlelerinin uluslararası alanda birçok ödül aldığını belirten Gülle, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle 43 ülkede, 45 sanal ticaret heyeti gerçekleştirerek ülkemizde bu alanda öncü olduk. Sanal fuarlarla Made in Türkiye markamızı dünyanın dört bir köşesinde sergiledik. İhracatçı birliklerimizle 13 bölge istişare toplantısı gerçekleştirerek Anadolu Meclislerimizi sanal platformlara taşıdık. Pandemi sürecinin tüm zorluklarını hükümetimizin destekleriyle ve 100 bin ihracatçımızın özverisiyle aştık. Ne mutlu ki Cumhuriyet tarihimizin aylık ihracat rekorunu yine bu dönemde kırdık."

"Üretimimize inovasyonla beraber çevreci ve yüksek teknolojili boyut kazandırmalıyız"

İsmail Gülle, küresel tedarik zincirlerinde önemli bir dönüşüm süreci yaşandığını ifade ederek, "Milli hedeflerimize ulaşmamız için küresel eğilimler doğrultusunda marka ve dağıtım kanalları oluşturmalı, üretimimize inovasyonla beraber çevreci ve yüksek teknolojili bir boyut kazandırmalıyız. Bugün katma değerli üretim, sürdürülebilirlik, markalaşma ve inovasyon alanlarında atacağımız her adım, ihracatla yükselen Türkiye'nin teminatı olacaktır." şeklinde konuştu.

İnovasyon alanında gerçekleştirdikleri İnovaLİG projesine değinen Gülle, şöyle devam etti:

"İnovasyon odaklı çalışmalarımız ve her geçen yıl programımıza artan ilgiyle beraber 2019 yılında 1.236 firmamız aramıza katıldı. Değerlendirme sürecini tamamlayan her şirkete, 100 sayfalık inovasyon kıyas analizi raporlarını bedelsiz bir şekilde teslim ettik. Bu raporlarla beraber firmalarımızın inovasyon yetkinliklerini hem küresel hem de ulusal ölçekte değerlendirme imkanını kendilerine sunmuş olduk. Bu yıl ilk defa büyük firmalarımızı ve KOBİ'lerimizi ayrı ayrı değerlendirmeye aldık. İnovasyonda gelişim metodolojisiyle belirlediğimiz inovasyon stratejisi, inovasyon organizasyonu ve kültürü, inovasyon döngüsü, inovasyon kaynakları ve inovasyon sonuçları alanlarında en başarılı firmalarımıza ödüllerini takdim edeceğiz."

"İhracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek"

TİM Başkanı Gülle, İnovaLİG'de şampiyon olan firmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gülle, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Ar-Ge'ye en fazla pay ayıran firmamız var. Gerçekleştirdiği inovasyon hamlesiyle 40'ın üzerinde patentli ürüne sahip firmamız var. Dünyanın ilk 100 savunma sanayi şirketi listesine giren inovatif firmamız var. Hastane yazılımı üretip bu yazılımları onlarca farklı ülkeye pazarlayan firmamız var. Türkiye ortalaması kilogram başına 6 dolar iken, 110 dolara makine ve aksam ürünleri ihracatı yapan firmamız var. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde teknoloji çözümleri üreten, yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş teknoloji şirketimiz var. Hemen hemen bütün üst segment otomobil markalarıyla çalışan, tasarım ve tasarımda yazılım faaliyetleri yürüten firmamız var. Robotik rehabilitasyon sistemleri geliştiren ve robot yardımlı yürüyüş ve terapi sistemlerini hayata geçiren firmamız var. Çeşitli gıda ürünlerinin raf ömrünü yan etkisiz, doğal içerikli gıda koruyucusu ile uzatan firmamız var. Bu inovatif çalışmaların ve inovatif şirketlerin sayısının giderek artacağına ve ülkemizi küresel inovasyon liginde en üst sıralara taşıyacağına inanıyoruz.

7 bölgede 65 ilimizden firmalarımızın İnovaLİG'e katılımı, inovasyon kültürünün yurdumuzun dört bir köşesine yayıldığını gösteriyor. İnovaTİM ile inovasyona gönül vermiş gençlerimizi ödüllendirmeyi, yoğun rekabet ortamında yeni ve güçlü inovasyon fikirlerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz."

İnovaTİM'i sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir okul olarak gördüklerini ifade eden Gülle, bu yıl Türkiye'deki 103 üniversitenin 86 bölümünden 3 bin 218 başvuru aldıklarını, 802 takım oluşturulduğunu ve takımlarının 180'in üzerinde raporlu proje ürettiğini anlattı.

Sanal jüri toplantılarının ardından pandemi sırası ve pandemi sonrası kategorilerinde finalist 30 proje belirlendiğini bildiren Gülle, sözlerini "İhracat inovasyonla, Türkiye ihracatla yükselecek." şeklinde tamamladı.